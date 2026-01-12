死亡鰲太線︱5人違規穿越3罹難 手機調飛行模式避罰變催命符

陝西秦嶺「鰲太線」，甫過元旦又發生3人死亡的山難。有5名民眾未經許可穿越鰲太線，除1人中途放棄下山，其餘4人遇險最終造成3死。經查，刻意輕裝缺乏禦寒裝備的5人，除無視禁令闖入外，還把手機調為飛行模式以免被罰，卻導致遇險後難以救援。

刻意輕裝出發乏禦寒裝備

此宗山難，涉及的5人均為在網上認識的「驢友」，罹難者最小的僅19歲。據中央廣播電視總台「國家應急廣播」報道，救援成員之一的晨曦救援隊隊員唐新龍表示，違規犯禁穿越的5人，由4男1女組成，最大32歲最小19歲。

徒步隊為能一日之內快速穿越「小鰲太線」，輕裝出發，缺乏帳篷、禦寒衣物及食物等戶外裝備。唐新龍指，「如果他們有帳篷、睡袋和防潮墊，哪怕原地等待救援，都能堅持到我們找到。」

更致命的是，領隊為防被監測到違法入山，與眾隊員將手機全部調至飛行模式，以逃避100至5000元（人民幣）的罰款。此舉導致他們遇險後，救援人員無法透過手機訊號，精準定位他們身處位置，嚴重延誤搜索拯救。



直至1月5日，救援隊先找到2名失蹤者，但已死亡。1月7日，找到另1名墮崖失蹤者，亦已證實遇難。

唐新龍推斷3人的死因為失溫，他解釋，鰲太線的日間溫度約為零下2-5℃，人體尚可接受；但到了夜間，氣溫會驟降至零下20度左右。