Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

死亡鰲太線︱5人違規穿越3罹難 手機調飛行模式避罰變催命符

即時中國
更新時間：15:30 2026-01-12 HKT
發佈時間：15:30 2026-01-12 HKT

陝西秦嶺「鰲太線」，甫過元旦又發生3人死亡的山難。有5名民眾未經許可穿越鰲太線，除1人中途放棄下山，其餘4人遇險最終造成3死。經查，刻意輕裝缺乏禦寒裝備的5人，除無視禁令闖入外，還把手機調為飛行模式以免被罰，卻導致遇險後難以救援。

刻意輕裝出發乏禦寒裝備

此宗山難，涉及的5人均為在網上認識的「驢友」，罹難者最小的僅19歲。據中央廣播電視總台「國家應急廣播」報道，救援成員之一的晨曦救援隊隊員唐新龍表示，違規犯禁穿越的5人，由4男1女組成，最大32歲最小19歲。

相關新聞：陝西太白山︱5名「驢友」違規穿越鰲山線 4人失蹤1獲救3人罹難

徒步隊為能一日之內快速穿越「小鰲太線」，輕裝出發，缺乏帳篷、禦寒衣物及食物等戶外裝備。唐新龍指，「如果他們有帳篷、睡袋和防潮墊，哪怕原地等待救援，都能堅持到我們找到。」

更致命的是，領隊為防被監測到違法入山，與眾隊員將手機全部調至飛行模式，以逃避100至5000元（人民幣）的罰款。此舉導致他們遇險後，救援人員無法透過手機訊號，精準定位他們身處位置，嚴重延誤搜索拯救。

相關新聞：陝西鰲太線︱5驢友元旦-20℃犯禁闖入 4人失蹤逾兩日傳暫尋回1人

直至1月5日，救援隊先找到2名失蹤者，但已死亡。1月7日，找到另1名墮崖失蹤者，亦已證實遇難。

唐新龍推斷3人的死因為失溫，他解釋，鰲太線的日間溫度約為零下2-5℃，人體尚可接受；但到了夜間，氣溫會驟降至零下20度左右。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
特朗普先前在卡塔爾烏代德空軍基地，向美軍喊話。美聯社
白宮突宣布「天佑美軍、我們正要開始」 五角大樓薄餅指數一度飆升 惹動武猜測
即時國際
5小時前
前TVB「坎坷男星」離港轉行做脊醫  跟女星老婆變「網戀」曝光真實夫妻關係  傳曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」離港轉行做脊醫  跟女星老婆變「網戀」曝光真實夫妻關係  傳曾遭女歌手狠撇
影視圈
7小時前
TVB新聞女神林婷婷結婚 低調嫁男主播李天耀戶外婚禮畫面曝光 新聞界猛人雲集
TVB新聞女神林婷婷結婚 低調嫁男主播李天耀戶外婚禮畫面曝光 新聞界猛人雲集
影視圈
5小時前
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
飲食
3小時前
星島申訴王｜粉麵廠千萬爭產案 劇情再反轉！ 四哥現身大反擊：邪惡到入骨
06:31
星島申訴王｜千萬爭產案兄弟決裂劇情再反轉！ 「四哥」現身反擊：人性邪惡到入骨
申訴熱話
8小時前
01:16
光明頂停播︱陶傑《光明頂》周五晚最後一集 陳志雲江玉歡新節目《講再見》取代
政情
5小時前
「香港霸氣影后」闊綽寵愛內地小鮮肉？ 豪花數十萬包K房親密接觸 曾送30萬大禮益契仔
「香港霸氣影后」闊綽寵愛內地小鮮肉？ 豪花數十萬包K房親密接觸 曾送30萬大禮益契仔
影視圈
6小時前
光明頂停播︱陶傑剖白停播原因：主持咗22年都好攰喇 晚晚講政治與初衷不一致
政情
4小時前