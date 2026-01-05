陝西鰲太線︱5驢友元旦-20℃犯禁闖入 4人失蹤逾兩日傳暫尋回1人

陝西「鳌太線」再傳登山客失聯消息。有網民發帖求助，指妹妹與另外4人組隊，犯禁在元旦日徒步太白山保護區的「小鰲太線」，除1人途中不適先行退返外，其他人由3日起完全失聯。截至5日，多支搜索隊在零下20℃、視野不足5米的現場找尋失蹤者。有參與搜救者透露，暫時找回1名失蹤者。

官方明令禁入失蹤區域

綜合網上消息及內媒報道，涉事的5名驢友（戶外活動愛好者），於1月1日晚10點，由陝西西安包車，前往已被明令禁止徒步的秦嶺「小鰲太線」。

據其中1名失蹤者的姐姐在網上求援的帖子內容指，5人開始徒步後，其中1人因身體不適，在2日晚脫隊離開，翌日清晨獨自下山。其他4人，包括其妹妹則繼續行程，但他們在3日起，全部失去聯絡，手機訊號最後顯示4人出現在青峰峽區域。

由於山區訊號中斷，4人已與外界失去聯絡超過兩日，上述的失蹤者的姐姐，希望網友協助尋人。她並透露，妹妹是透過「網上約網友付費找領隊」成行，每人要支付500元。



太白縣公安局聯合多支救援隊自1月4日起分批進山，但因暴風雪持續，山內氣溫低至零下20℃、能見度不足5米、積雪深厚且地勢險峻搜救進展緩慢。

1月5日，有參與救援的「臨潼應急救援隊（杜杜）」在早上6時許發帖，指暫時找回1名失蹤者，其他3人仍然搜索中。但消息暫未有官方證實。