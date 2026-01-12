首屆「東北超」5月開鑼 冀拉動文旅發展

繼雲南「村超」、江蘇的「蘇超」、浙江的「浙超」後，另一個城市足球聯賽即將誕生。首屆「東北超」計劃於5月正式啟動，已確定八支參賽城市代表隊，均來自東北三省遼寧、吉林、黑龍江。



《遼寧日報》引述遼寧省體育局消息，東北地區城市足球聯賽（簡稱「東北超」）已完成競賽規程制訂，計劃於5月啟動，期望通過賽事為東北足球發展注入全新動能，並成為遼寧文體旅商融合發展的新亮點。

首屆「東北超」已確定八支參賽城市代表隊，遼寧瀋陽、大連攜手入圍，將與吉林長春、延邊州，黑龍江哈爾濱、雞西市，內蒙古呼和浩特市、通遼市共同為城市榮譽而戰。

參賽球員須為16至40周歲的中國男性公民，並需滿足代表城市的戶籍、學籍、屬地或社保等至少一項條件，禁止在中超、中甲、中乙職業俱樂部注冊的一線球員參賽。比賽原則上安排在周末，每周最多進行一輪。