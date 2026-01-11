湖南運煙花貨車翻側起火 8車「串燒」2人受傷︱有片

真係「串燒」！湖南10日晚有高速公路，有運載煙花的貨車意外翻側，引發多車相撞起火，事件中有2人受傷，無生命危險。

湖南省公安廳交通管理總隊高速公路交通管理四支隊通報1月11日，指1月10日23時25分許，醴婁高速湘潭段東往西方向發生一宗裝載煙花爆竹貨車側翻起火事故。



相關新聞：死控官員｜湖南煙花店老闆自炸再喝農藥 中毒過深今早死亡

經初步調查，事故由一輛輕型倉柵式貨車（裝載煙花爆竹）側翻後，後方3輛小型客車避讓不及相繼與貨車發生追尾碰撞，造成車輛起火燃燒，飛濺火花引燃停在後方的8台小車。

事故發生後，高速交警、消防、急救等部門迅速到場處置，11日3時許恢復通行。該事故造成2人受傷，無生命危險。裝載煙花爆竹的貨車駕駛人及副駕駛已被公安機關控制，相關調查正在進行。