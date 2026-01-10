結紮30年多個13歲兒？ 河南婦揭老公賤招幫私生子上戶

在河南洛陽，一名張姓女子近期翻閱家中戶口簿時，意外發現名冊上竟多出一名「陌生人」，且登記為自己的兒子。經調查後，張女士驚覺竟是她的丈夫用其身份證，讓外遇生下孩子並登記在張女士的名下。目前張女士已對丈夫提起重婚訴訟。

丈夫疑盜用妻身份證

據河南廣播電視台節目「小莉幫忙」，張女士透露她與丈夫結婚35年，育有1子2女，最小的孩子已經31歲。戶口簿一直由丈夫保存，但她近日卻在戶口簿發現一名2012年出生、現年13歲的兒子。

張女士與其夫（圖）在節目上對質。

張女士丈夫稱妻子默許她這樣做，身份證也是她給的。

張女士丈夫企圖淡化出軌行為。

醫院方面已承認當年疏忽。

張女士遂前往該名「兒子」出生的醫院調取病歷，卻讓她嚇出一身冷汗。張女士表示，「產婦的名字就是我的名字，身份證號也是我的身份證號，聯繫人是我老公的信息」。然而，弔詭的是，張女士早在1995年就已進行結紮，不可能在2012年生孩子。

張女士隨後發現，該「兒子」是丈夫帶著小三對象去生的，並冒用她的身份資訊辦理出生證明。

對於如何將孩子登記到戶口名下，張女士的丈夫起初聲稱，是妻子默許，身份證也是她給的。他隨後承認多年前認識一位賣保險的女子，孩子為該女子所生，但張女士的丈夫卻表示，不太清楚這個孩子是否為自己親生。

對此，醫院承認疏忽，戶籍所在地的派出所解釋，辦戶口時手續齊全真實，若出生證明作廢，戶口也要註銷。而張女士舉報其丈夫重婚案件已經受理。