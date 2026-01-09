陳志被捕︱或被判無期徒刑？ 受害人能否追討損失關鍵……

涉嫌建立詐騙王國的柬埔寨太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志落網。其柬埔寨國籍已於去年12月經法令被正式剝奪。8日，公安部表示，陳志已由柬埔寨押解回北京，外界關注陳志未來的下場。《朝鮮日報‧中文版》分析未來陳志案的司法處理與資產追回方案，有法律界人員認為，他隨時面臨「無期徒刑或以上」的裁決。

查跨境資金或耗達2年

報道指出，法律專家稱，考慮到案件規模之大與嫌疑之複雜，調查與審判將耗費漫長的時間。調查部門計劃對涉及中國、柬埔寨、緬甸、老撾一帶的廣泛經濟犯罪和組織犯罪嫌疑展開調查。法律界人士預測，僅查明跨境資金走向就可能花費1至2年的時間。

部門研究起訴罪名

嫌疑查明後，預計將面臨極重的刑罰。陳志被控開設網絡賭場、詐騙、洗錢，以及人口販賣和強迫勞動。據《華爾街日報》（WSJ）報道稱，美國檢方掌握陳志親自下令並管理在詐騙園區對勞動者施暴的證據。

報道續稱指，據推測，中國調查部門也歷時數月調查並找到了大量的相關證據。按照中國《刑法》，大規模經濟詐騙與有組織的強迫勞動難逃重刑。如果詐騙金額尤為巨大或確認存在強迫勞動、有組織犯罪等情節，可判處與無期徒刑相當的刑罰。據悉，有關部門正在研究綜合哪些罪名起訴陳志。

追回資產或變國際爭端

外界另一關注點，是能否追回陳志隱匿的巨額資產，報道指出，扣押資產若想返回受害者手中仍需歷盡艱辛。原因是涉及多國資產凍結，依照各國法律體系沒收流程也各不相同。核實受害者被騙事實的過程也將十分漫長。專家稱，追回資產的訴訟有可能演變為國際爭端，實際賠付可能耗費數年時間。