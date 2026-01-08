Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國觀察：弘法寺玉佛寺 料換新掌門

即時中國
更新時間：08:56 2026-01-08 HKT
發佈時間：08:56 2026-01-08 HKT

執掌少林寺長達26年的釋永信去年7月落馬，佛教界掀起「從嚴治教」，強調「堅決清理害群之馬」。中國佛教協會上月底舉行換屆大會並通過新規定，寺廟住持每屆任期5年，在同一佛教場所連續任職不得超過兩屆，任滿後需進行財務審計等。有輿論稱之為「釋永信條款」，以防止寺廟形成山頭主義，滋生腐敗。

相關新聞：佛協新規：住持同一場所連任不得超過兩屆

與此同時，中國佛協產生新領導層，演覺連任會長，副會長包括少林寺新住持印樂等33位。與上屆相比副會長變化較大，只有11人連任，21人沒有當選，當中包括改任中國佛協諮議委員會主席的藏傳佛教領袖嘉木樣．洛桑久美．圖丹卻吉尼瑪，改任中國佛協監事長的正慈法師（黃梅五祖寺方丈）。中國佛協首次設立監事會，相當於紀委，也是為了加強內部監督。

釋永信事件令中國佛協限制寺廟住持連任次數。小紅書@果比尕柏
釋永信事件令中國佛協限制寺廟住持連任次數。小紅書@果比尕柏

其他沒有連任的副會長，比較出名的有聖輝（1952年11月出生，湖南佛教協會會長）、道慈（1953年6月生，普陀山普濟禪寺方丈）、明生（1960年9月生，光孝寺方丈，廣東省佛協會長）、覺醒（1970年5月生，上海玉佛禪寺方丈）、心澄（1963年出生，江蘇省佛協會長、鎮江金山寺方丈）、印順（1974年出生，深圳弘法寺、三亞南山寺方丈），等等。

上述大和尚沒有連任，不少是因為嚴格執行佛協章程「副會長可連選連任兩屆」的規定，也即副會長最多任職3屆15年。以印順和覺醒為例，雖然是70後，正當盛年，但都「少年得志」，早攀高位。覺醒29歲（1999年）就擔任上海市最大寺廟玉佛禪寺方丈，2002年任中國佛協副會長；印順是佛門泰斗本煥長老門徒，34歲（2008年）任深圳弘法寺方丈，2010年開始任中國佛協副會長。

根據住持不得超過兩屆的佛門新規定，內地不少名寺掌門人都要大換血。比如，經營弘法寺超過17年的印順，經營玉佛禪寺超過26年的覺醒，都是時候騰位了。明生執掌光孝寺20年，擔任廣東佛協會長22年，也該卸任了。

紀曉華 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
15小時前
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
影視圈
11小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
飲食
15小時前
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
17小時前
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
飲食
16小時前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
13小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
17小時前
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
飲食
16小時前
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
影視圈
16小時前