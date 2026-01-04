Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佛協新規：住持同一場所連任不得超過兩屆

即時中國
更新時間：09:40 2026-01-04 HKT
發佈時間：09:40 2026-01-04 HKT

中國佛教協會上周通過新規定，即日起寺廟住持每屆任期5年，在同一佛教場所連續任職不得超過2屆，累計任職不超過3屆，而且每屆任期屆滿後，應對其進行財務審計。此舉被認為是針對少林寺前方丈釋永信長期把持寺務引發腐敗醜聞的改革措施。

任期屆滿進行財務審計

據澎湃新聞報道，中國佛協第十屆理事會第5次會議上月27日新通過《漢傳佛教活動場所主要教職任職辦法》，一共18條。其中規定「住持的產生必須貫徹民主協商、選賢任能的原則」；教職人員10人或以上的佛教場所住持，「每屆任期5年，同一佛教活動場所連續任職不超過2屆，累計任職不超過3屆。」

相關新聞：峨眉山寺院永久免費開放 配合佛教「去商業化」

新辦法又規定：住持每屆任期屆滿後，應對其進行財務審計。財務審計不及格者，不得連任。 在同一佛教活動場所連任住持10年或以上者，除有特殊情況外，任期屆滿後不得連任。住持任期屆滿後，到其他佛教活動場所擔任住持的，其任期重新計算。

去年7月，河南少林寺方丈釋永信因涉嫌刑事犯罪被帶走調查。寺方通報稱其涉嫌挪用侵佔項目資金寺院資產，嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。釋永信自1999年起擔任少林寺方丈長達26年，被冠以「少林CEO」稱號。

