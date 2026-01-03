Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

峨眉山寺院永久免費開放 配合佛教「去商業化」

即時中國
更新時間：08:56 2026-01-03 HKT
發佈時間：08:44 2026-01-03 HKT

中國「四大佛教名山」之一的四川峨眉山，當地佛教協會宣布自今年1月1日起，山上三座寺院不再收取香花券（門票），免費向國內外信眾和遊人開放。有評論指峨眉山寺廟免門票是為「去商業化」樹立榜樣。去年底，杭州靈隱寺也宣布免費開放。

杭州靈隱寺上月起停收費

峨眉山佛協的通知稱，為了配合政府「建成峨眉山世界級旅遊景區、爭創全國百強縣」的總體目標，滿足廣大信眾和遊客體驗在佛教名山禮佛祈福的宗教需求，傳承弘揚佛教文化，決定1月1日起，報國寺、萬年寺和伏虎寺三座寺院免費向信眾和遊客開放。

相關新聞：少林釋永信被查︱內地宗教界啟動教育活動 要求學法規守戒律

通知要求旗下的各片區寺院要按照峨眉山佛協相關規定，堅持做好服務，引導信眾、遊客文明敬香、平安祈福，共同維護清莊嚴的禮佛環境。同時，按照峨佛協的要求，每日需統計報送進入寺院的信眾和遊客人數。

浙江杭州市西靈隱寺飛來峰景區上月1日起也取消門票收費。靈隱寺始建於東晉咸和元年（公元326年），每年吸引逾千萬人次遊客。

