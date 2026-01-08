新年首周飛韓航班量取代日本 全年前往料達700萬

中日關係惡劣、中韓關係改善背景下，韓國超越日本，成為2026年首周內地出境航班量最多的目的地。韓國亦在元旦假期取代日本，躍升為國人最熱門出境旅遊地。此前長期佔據榜首的日本則跌出前10名。分析認為，中國遊客赴日需求收縮，韓國率先收穫「溢出效應」。2025前11月，韓國接待中國內地遊客約509萬，韓媒預計2026年中國內地遊客達700萬人次。

▍中國組 ▍

內地航班管家數據顯示，2026年首周（2025年12月29日至2026年1月4日），出境航班前10位當中，韓國以1012班（往返2架次為一班）居首，恢復至2019年的97.2%。泰國以862班次之，日本以736班排名第3。

大量中國遊客轉到韓國旅遊。小紅書

大量中國遊客轉到韓國旅遊慶祝跨年。小紅書

大量中國遊客轉到韓國旅遊。小紅書

相關新聞：李在明結束訪華： 「限韓令」或逐步化解 盼再租借一對大熊貓

另據CADAS交通大數據，12月30日至1月5日，國內機場執行境外客運航班約1.58萬架次，錄得旅客吞吐量271萬人次，同比上年增長10%。其中，往返韓國、泰國、日本的旅客吞吐量分別為33.1萬、28.5萬、25.8萬人次，同比變動分別為30%、-14%、-33%。

首爾成大學生群元旦遊首選

內地元旦假期人氣旅行地榜首也是韓國。「去哪兒」平台數據顯示，元旦期間熱門地區出境機票預訂增4成以上，其中韓國、越南機票預訂漲2倍以上。飛往韓國首爾的出境機票量同比增長3.3倍，增幅最高，也是大學生群體元旦出境遊首選；飛往越南胡志明市、河內的機票增幅分別達3.2倍和2.4倍，成為23-30歲「工作黨」熱門選擇。

中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事」論跌至冰點。中國官方提醒公民避免前往日本後，中國赴日旅遊定單大幅縮水。韓國率先收穫「溢出效應」。韓國《朝鮮日報》去年11月就曾報道稱，當月15日至16日，韓國取代日本成為最受中國遊客歡迎的海外旅行目的地。

面對機遇，韓國旅遊業界積極行動。明洞、中區等主要旅遊區加大針對中國遊客的支付便利宣傳。首爾一間旅行社代表表示，中國遊客咨詢量明顯增加，主要集中在首爾自由行、濟州機票加酒店套餐以及冬季滑雪等產品，「不少客人原本打算赴日旅行，但最終決定取消而轉向諮詢韓國線路。」

中國也成韓年輕人旅行目的地

中韓關係改善，中國亦成為韓國遊客關注的旅行目的地。「『周五下班去中國』在韓國年輕人中正成新潮流。」正在訪華的韓國總統李在明日前在北京出席中國—韓國商務論壇表示。

2024年末中國對韓國公民實施免簽入境政策，韓國政府自2025年9月亦對中國團體遊客實施臨時性入境免簽政策。韓國法務部統計，2025年前11月，雙邊人員往來超過728萬人次，同比增長24.7%，互訪復甦態勢強勁。