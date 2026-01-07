小米新一代SU7公布預售 標準版¥22.99萬預計4月上市

小米汽車今日（1月7日）宣布新一代SU7正式開啟預訂。新車提供三個版本，預售價分別為標準版22.99萬元、Pro版25.99萬元、Max版30.99萬元（人民幣，下同），預計2026年4月上市。

在價格方面，對比老款SU7，新一代SU7標準版和Pro版預售價上漲了1.4萬元，Max版上漲了1萬元。據小米汽車表示，鎖單未交付SU7車主，可限時升級，意向金1000元，上市後可退，鎖單可獲得優先排產資格；鎖單未交付SU7用戶限時升級：按原SU7鎖單順序優先排產，保留原有訂單的購置稅補貼權益。

根據業內慣例來看，在正式發售前，車企通常會用預售價格來試探市場情緒，正式上市時發售價格常低於預售價格，不過此次小米提前3個月開啟預售，在業內也屬於少見。

意外的是，在7日早間官宣預售價格後，小米創始人雷軍微博還鬧出價格烏龍，預售價「降低」4000元，稱22.59萬元起。

此外，雷軍還表示，7日晚8時開直播，聊聊新一代SU7，並繼續回應網上各種質疑。在此前的跨年直播中，雷軍曾經因為回應「小字營銷」「綠化帶戰神」等受到輿論廣泛關注，其中不乏對小米的質疑聲音，「丟輪保車」等言論也被熱議，不過，根據雷軍的表態來看，並未受到外界輿論影響，依舊堅持出面回應。

據公開信息顯示，新一代SU7較上一代升級不少，內飾也進行了重新設計。全系標配激光雷達和4D毫米波雷達，配合700TOPS算力的旗艦芯片，實現全天候、全場景的精準環境識別。同時，新一代SU7續航里程進一步提升，標準版從700km升級至720km，Pro版從830km升級至902km、Max版從810km升級至835km。