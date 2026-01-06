Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DRAM癲價︱記億體半年漲逾倍 一盒身價超400萬可上海買樓

更新時間：22:17 2026-01-06 HKT
發佈時間：22:17 2026-01-06 HKT

AI發展帶動下，全球記憶體價格瘋漲，砌機用的記億體去年7月以來已漲逾倍，伺服器用的大容量高頻記億體更衝破4萬人民幣一條，以一盒100條計，已貴過上海許多單位。

兩條16GB RAM半年翻1倍

內媒時代週報報道，電腦使用的DRAM（記億體）迎來史上最猛漲價潮，大幅跑贏金價。自2025年7月以來，DRAM價格持續快速上行，多數品類漲幅超過100%。PCPartPicker資料顯示，DDR4（記憶體）與DDR5（記憶體）年內已漲價2-3倍。

行業人士吳深（化名）表示，目前記憶體「幾乎一天一個價」。以256G的DDR5伺服器記憶體為例，單條價格已超過4萬元。「如果一次採購100根，裝在一個盒子裡，就是400萬元」，形容「價值已經超過上海不少房產」。

上海百腦匯、崑山賽格電子市場的砌機商家表示，目前主流的雙通道2×16GB記憶體，零售價已在1600元上下，而去年618期間則在800元左右。由於漲價太急，砌機商已不敢多囤積，只有消費者有需要才向供應商按需取貨，以免記憶體價格回落，損失慘重。

造成今波DRAM價格瘋漲原因，IDC諮詢報告分析指，由於AI工作需要大量記憶體造成需求急增，帶動製造商紛紛將產量集中生產AI伺服器專用的高頻寬記憶體HBM和大容量DDR5。而消費級但低利潤的DDR4則大幅減產，令砌機成本急升。

報道引述半導體專家張國斌指，記億體製造商擴產時間一般需時三至四年，預料這次供需失衝短時間內難以緩解。

 

