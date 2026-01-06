李在明訪華︱金惠景親自落廚煮年糕盡顯親和力 與彭麗媛茶敍自稱粉絲

南韓總統李在明訪中期間，其夫人金惠景5日北京韓國駐華大使官邸，繫上圍裙親手準備年糕餃子湯款待中國女性代表，並以「媽媽式」的熱情互動引發網路關注，現場笑聲不斷。



她說，在韓國新年吃年糕湯，中國人民過年會包餃子吃，在座各位為中韓兩國友好關係發揮了「橋樑」作用，因此懷著這份心意創作了這道菜。

不少內地網民讚賞這位韓國第一夫人的親和力。有網民寫道：「這位總統夫人比前任的那個整容怪看著順眼太多了。」前韓國總統尹錫悅夫人金建希被指整容，醜聞纏身。

二人茶敍氣氛融洽

李在明持小米手機人民大會堂與習近平自拍。

金惠景在人民大會堂福建堂與彭麗媛茶敘會面，交流文化與社會公益議題。新華社

金惠景5日在人民大會堂福建堂，與中國國家主席習近平夫人彭麗媛進行茶敘，兩位第一夫人首次正式會面，交流文化與社會公益議題。金惠景表示，希望韓中文化交流能持續進行，而彭麗媛則對此表示肯定，雙方氣氛親切融洽。



根據《韓聯社》，這是兩位第一夫人的首次正式面對面會晤。習近平去年11月前往南韓慶尚北道慶州市出席APEC峰會時，彭麗媛並未隨行，故此次相見格外受矚目。



金惠景笑道，當時原本期待彭麗媛隨行習近平訪韓，沒能相見讓她感到些許遺憾，如今在北京見面感到非常高興，並自曝，「自己一直是彭麗媛的粉絲」。



會談過程中，兩人也談及韓國文化與美食。金惠景提到，彭麗媛對韓國美食和文化的關注在國內引起熱議。彭麗媛則回應「我喜歡吃大醬湯」，並談到曾品嘗李在明送給習近平的慶州皇南麵包。金惠景補充，當時習近平稱讚「很好吃」後，該麵包店一度大排長龍。

彭麗媛揭愛喝大醬湯

兩人還在藝術背景上找到共鳴。彭麗媛曾學習聲樂，金惠景則精通鋼琴，彭麗媛表示因此感到親近。



金惠景也透露，周圍曾有人建議她與彭麗媛進行合演，氣氛相當和諧。金惠景進一步提到，彭麗媛曾於2006年在首爾參與中韓歌謠交流活動，並希望類似文化交流活動能持續舉辦。彭麗媛回應，「這是好建議，我認為鄰國間應多加交流」。

新華社報道，彭麗媛表示，國之交在於民相親，中韓兩國是近鄰，希望兩國人民常來常往，增進相互了解。彭麗媛讚賞金惠景致力於社會公益事業，為促進婦女兒童權益保障做了很多工作，期待雙方分享有益經驗。



報道稱，金惠景衷心感謝彭麗媛的熱情接待和周到安排，對彭麗媛長期以來為婦女兒童事業發展所作貢獻深表欽佩，表示願積極推動韓中兩國民眾加強交流，為增進兩國友好貢獻力量。