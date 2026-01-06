中國觀察︱華府重塑「後院」 衝擊中國拉美布局

美軍在委內瑞拉總統馬杜羅會見中國特使邱小琪幾個小時之後，就將其生擒並帶到美國，不僅是特朗普要控制這個南美國家石油資源，更是竭力改寫拉美政治版圖以便重塑「後院」，削弱中國在該地區影響力，並試探北京底線。委國變天令中國的債權、貿易及投資受影響，亦重挫其在拉美的戰略布局。

美國歷來視拉美為自家「後院」。1823年，時任美國總統門羅提出「門羅主義」，警告歐洲列強不要介入美洲事務。在特朗普第二個任期內，「門羅主義」高調回歸，包括「奪回」巴拿馬運河，「必須得到」格陵蘭島，誓要掌控這里的所有關鍵資源與基礎設施，扶持親美政府，不允其他大國染指。

中國已與24個拉美國家簽署「一帶一路」合作文件，在該地區加大基建等方面投資。上月，中方發布近10年來首份拉丁美洲及加勒比海地區政策文件，被視為計劃在該地區加倍施展影響力。中國與委內瑞拉更是在2023年建立了「全天候戰略夥伴關係」，如今美國虜走委國總統，藉此對拉美國家發出警告——「你們誰反對我，我就收拾誰；你們誰跟中國關係密切，我就收拾誰。」

由於中國外交方針是不結盟，不當「帶頭阿哥」，也就是不會「替小弟出頭」，看到馬杜羅的下場，拉美一些國家更加不敢與美國對抗，靠攏中國也勢必更為審慎。台灣現有7個「邦交國」位於拉美地區，這些國家短期內相信不敢與北京建交。

從經濟上而言，委國變天對中國也有不少影響。從2007年開始，中國累計向委內瑞拉提供了500-600億美元的各類貸款。委內瑞拉則通過向中國提供原油，來逐步償還這些貸款。截至2025年底，委內瑞拉未償清貸款大約為100-150億美元。這些貸款會不會打水漂，視乎新政府會不會賴帳。

除了石油行業之外，中企還在委國鐵路、發電廠建設，以及住房開發等領域，都有不少投資項目。這些項目能否順利推進，亦存在變數。

紀曉華

