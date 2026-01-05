土地糾紛︱高中生遭司機3度轉線追撞 昏迷14個月逝世鄰居判死

江蘇2024年有高中生，被素有積怨鄰居，駕駛汽車追撞，駕電動車的高中生3度轉線仍逃走不及被撞成重傷，昏迷14個月後死亡。案件一審判決出爐，被告故意殺人罪成判處死刑。

辯稱事發時精神異常

江蘇省鹽城市響水縣20歲高三男學生張俊豪，2024年5月29日駕電動車外出時，被現年36歲鄰居王春桂駕車追撞。

張俊豪母親表示，案發後警方翻看閉路電視，發現王春桂在現場發現對向的張俊豪後，便掉頭追撞對方，張俊豪發現後曾多次轉線逃走，但王春桂緊咬不放，三度轉線，最終車頭撞入電動車座椅下方，把張俊豪撞倒在地。

事後，王春桂致電報警，聲稱發生交通意外。

張俊豪被撞重傷，經搶救後一直昏迷，留醫14個月後死亡。

案件11月在響水一審開庭。王春桂辯稱事發時精神異常，但經官方鑑定被告並無精神疾病。

案情指，張王兩家多年來因地界及生活鎖事素有爭執，原在外工作的被告，近年返鄉，多次為母親出頭，與張家吵架。

據張俊豪母親向內媒表示，法庭於4日就案件判決，王春桂故意殺人罪成，判處死刑。