「中國特朗普」｜重慶網紅抵達洛杉磯 Trump式英語與粉絲互動︱有片

即時中國
更新時間：10:41 2026-01-05 HKT
發佈時間：10:41 2026-01-05 HKT

有「中國特朗普」之稱的重慶網紅陳睿(Ryan Chen)首次赴美，經香港轉機抵達洛杉磯，以Trump式英語與當地市民和粉絲互動，之後將轉往拉斯維加斯。

「各位，我剛在洛杉磯落地，傳說中的金州，我馬上感覺到能量，很強大很強大（very strong very powerful）。」陳睿以特朗普式誇張語氣和姿勢在洛杉磯機場宣佈。

相關新聞：「中國特朗普」｜重慶網紅Trump式英語爆紅 宣佈1月赴美冀見真身

他還買漢堡，與店員互動，有中國女粉絲興奮地和他合影。也有自稱是美國地產經紀的女子，說在titok關注他，陳睿打趣說不準備買房子。

42歲的陳睿是重慶人，其主業是民營設計院的集團市場商務，自2024年夏天開始做自媒體，並計劃開展英語培訓。他之前沒去過美國，也沒留過學，惟妙惟肖的「特式」英語是自己練出來的。美國有線電視新聞網（CNN）和《紐約時報》都曾專門報道過他。

 

