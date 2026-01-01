「中國特朗普」｜重慶網紅Trump式英語爆紅 宣佈1月赴美冀見真身

「中國特朗普」陳睿將「破冰訪美」，本月初前往美國，他此前表示希望能見到特朗普真身。

美國《紐約時報》2025年10月以《他從未去過美國，但他成了「中國特朗普」》為題，報道惟妙惟肖模仿美國總統特朗普的中國網紅陳睿(Ryan Chen)。陳睿聖誕節之際再度以特朗普式誇張語氣和姿勢宣佈，他將於1 月初去美國，「很快就出發（very soon very soon），我也會去洛杉磯和拉斯維加斯，很棒的地方，優秀的人民」。

從事英語培訓

42歲的陳睿是重慶人，其主業是民營設計院的集團市場商務，自2024年夏天開始做自媒體，並計劃開展英語培訓。他自稱沒去過美國，也沒留過學，惟妙惟肖的「特式」英語是自己練出來的。他不僅模仿特朗普說話的表情，還用「Make America Great Again」等經典用語，再配上MEGA戰歌「YMCA」，在中國乃至全球都圈粉無數。

陳睿還引來了美國有線電視新聞網（CNN）和《紐約時報》的關注，CNN稱他為「中國的特朗普」，並表示陳睿展示出了一個自信、有趣的中國。

CNN報道稱， 陳睿模仿特朗普的聲音精準得令人驚嘆，但這項才能直到2025年1月才進入公眾視野中——這一切都是因為陳睿打賭輸了。他回憶道，在與朋友的「真心話大冒險」游戲中，他輸了，朋友便大膽提議讓他模仿特朗普，並將視頻發布到他的社交賬號上看看效果。結果，這段視頻一經發布便迅速在網絡上走紅。

接受CNN訪問

如今，陳睿是中國最受歡迎的英語內容創作者之一，他的國內外粉絲總數已超過200萬。「陳睿比許多在美國本土長大的人更了解美國媒體——對於一個從未去過美國的人來說，這著實令人驚訝。」CNN如此寫道。

報道稱，陳睿用自己的特朗普模仿秀，將家鄉重慶，以及整個中國作為旅遊勝地進行推廣。

《紐約時報》報道，陳睿從未踏足過美國。他的英語是在重慶讀高中時學的，還有大學期間看的盜版《六人行》(Friends)、《好漢兩個半》(Two and a Half Men)等情景喜劇。

「我不是想冒犯任何人，只是想搞笑而已，」陳睿在重慶接受該報採訪時表示。

陳睿當時說，他希望有一天能訪問美國，如有可能，甚至想見見自己的模仿對象特朗普，他表示這將有助於提升流量。