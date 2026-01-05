李在明訪華︱周三赴韓臨時政府舊址 對日政治施壓

李在明周三返國前，將訪問位於上海的大韓民國臨時政府舊址。今年是韓國獨立運動領袖金九誕辰150周年，也是大韓民國臨時政府上海舊址設立100周年。BBC報道指，這個看似普通的文化行程，實則是一次精心設計的政治表態。李在明在這個地點與中國共同追溯「抗日」歷史記憶，是在向日本發出明確信號：歷史問題並未翻篇。上海學者李寧亦認為，這顯示李在明對日本在歷史問題上施加政治壓力。



1910年朝鮮半島淪為日本殖民地。9年後，大韓民國臨時政府在上海成立。1926年7月至1932年4月間，臨時政府在上海的馬當路306弄（普慶里）4號辦公。金九（號白凡）1919年輾轉來滬開展獨立運動。

上海《新民晚報》引述上海國際問題研究院東北亞研究中心助理研究員李寧表示，上海有着中韓人民共抗敵寇的歷史記憶，「用韓國輿論的話說，他（李在明）在今年訪日前先來中國，在上海進行這樣的參觀，也顯示出要對日本在歷史問題上施加政治壓力。」

上海對外經貿大學朝鮮半島研究中心主任詹德斌說，李在明的中國之行象徵着中韓關係有望迎來一段「企穩回升」的時期。他提到，李在明去年8月訪問日本和美國，這表明韓國希望盡快同時處理好與美國、日本、中國的雙邊關係。