李在明訪華︱今晤習近平逾十備忘錄 分析：安全議題難見突破

即時中國
更新時間：08:26 2026-01-05 HKT
發佈時間：08:26 2026-01-05 HKT

中日與台海局勢緊張之際，韓國總統李在明昨日（4日）抵京，開啟為期4天訪華行程，今日將會見中國國家主席習近平。韓媒報道，中韓將簽署經濟、產業、氣候和交通等領域的10多份深化合作諒解備忘錄。這是韓國總統時隔6年再次訪華，4大財團掌門人及逾200間企業代表隨行，分析認為中韓關係料改善，但安全議題難有突破。

▍中國組 ▍

李在明與夫人金惠景昨午乘機抵京，科技部部長陰和俊接機，首個行程是會見當地韓僑，今日將與習近平舉行會談及國宴。這是雙方在去年11月借慶州APEC峰會會談後的第2次會晤。李在明今日還將出席韓中商務論壇，會見中國企業界人士，周三轉赴上海。

韓國總統李在明1月4日抵達中國，開展訪華之旅。新華社
韓國總統李在明1月4日抵達中國，開展訪華之旅。新華社


相關新聞：李在明率「經濟天團」抵京訪問 冀消除誤解 重申一中原則

需中國市場抗衡美關稅威脅

BBC報道分析，中韓都急於將雙邊關係從尹錫悅時期的「冷凍」拉回「熱線」狀態。中日關係因高市早苗的「台灣有事就是日本有事」言論急劇惡化，北京急需防止韓國在台灣問題上向日本靠攏。

相較前任尹錫悅曾將台灣問題定性為「全球性問題」，李在明已經表態尊重「一個中國」原則。日本川和平基金會指出，李在明政府標榜「務實外交」，核心是在美韓同盟與對華經貿現實間尋求戰略彈性。

報道稱，此訪隨行的三星、SK、現代、LG四大財團掌門人及逾200間企業代表，凸顯經貿導向。特朗普威脅對韓國汽車和晶片徵收高額關稅的背景下，首爾需要中國市場作為避風港。中國則希望韓國不會完全切斷對華高端製造設備的售後與技術支持。

相關新聞：北韓向東部外海發射彈道導彈　日方指已墜海

李在明此訪最核心的安全訴求，是爭取中國在朝鮮半島問題上發揮更積極作用。朝俄關係因烏克蘭戰爭急劇升溫，而韓國對北韓的影響力下降。李在明希望透過與習近平的溝通，為重啟與金正恩的接觸與南北對話創造條件。

韓國總統李在明1月4日抵達中國，開展訪華之旅。新華社
韓國總統李在明1月4日抵達中國，開展訪華之旅。新華社

台灣《聯合報》分析，北京將在這次「習李會」定調韓國為「戰略夥伴」，以削弱美韓日同盟，或印太民主國家形成的民主同盟。新加坡《聯合早報》則引述學者指出，因美韓軍事同盟關係，首爾難在中日、台灣議題上大幅調整立場；對北京而言，朝鮮半島問題涉中美地緣政治博弈，也難給首爾明確承諾。

至於文化領域，中方「限韓令」是否鬆動、韓國影視能否在中國更常態化上架甚至同步播出，亦備受關注。

