李在明率「經濟天團」抵京訪問 冀消除誤解 重申一中原則

今天（4日）下午，韓國總統李在明乘機抵達北京首都國際機場，開啟為期4天的訪華行程。他接受中國央視採訪時說，此訪目的在於最大限度減少或消除中韓兩國存在的誤解或矛盾，又說兩國反抗侵略的歷史經驗彌足珍貴，韓國從未偏離一個中國原則。他盛讚中國很多領域已趕超韓國，期待加強產業合作，為韓國打開巨大的「機遇之門」。由三星電子會長李在鎔等200名韓企代表組成的「經濟天團」將隨同訪華，聚焦晶片、AI等高科技產業合作。

▍中國組 ▍

應習近平邀請來訪

應國家主席習近平邀請，李在明1月4日至7日對中國進行國事訪問，是他去年6月就任總統後首次訪華，也是2026年首位訪華的外國元首。繼去年11月中韓元首會談後，時隔兩個月，李在明周一將與習近平再度會晤。



近年來，中韓關係經歷起伏，尤其在前尹錫悅政府執政期間，其親美路線窒礙中韓關係發展，兩國民間對立情緒也有所加劇。李在明上台後，積極推動習近平去年11月赴韓出席慶州亞太經合組織峰會，並協助安排了美國總統特朗普在釜山同習近平會晤。

「不可否認，過去一段時間，韓中之間確實存在一些誤解或矛盾，這在一定程度上對兩國關係發展造成了障礙。」李在明在青瓦台接受央視專訪時強調，韓中關係至關重要，「可以說，此次訪華的目的在於最大限度地減少或消除以往存在的誤解或矛盾。」

中日關係因為首相高市早苗「台灣有事」論而持續緊張，作為近鄰的韓國，前總統尹錫悅也曾聲稱：「台灣議題不僅是兩岸之間的問題，就跟北韓一樣是全球性的議題」，尹錫悅此番言論，當時也引起北京不滿。

李在明在央視訪問中強調，韓中1992年建交時達成的共識，至今仍是規範兩國關係的核心準則，效力始終如一。「我本人也可以明確表示，韓國始終尊重一個中國。」李在明周二將從北京轉往上海，其間會參觀日本殖民統治時期的大韓民國臨時政府舊址。

李在明說，韓中兩國在歷史、經濟、地緣、政治及安全等諸多領域有着千絲萬縷的聯繫。東北亞的和平穩定對於中韓而言，都是重要的課題。

為韓國打開巨大「機遇之門」

經貿是此訪另一焦點，三星、SK集團、現代汽車、LG四大集團會長將隨李在明訪華。「過去的韓中經濟合作主要基於韓國的先進技術、資本與中國勞動力相結合，呈現出垂直結構的合作，那麼如今中國在習主席的卓越領導下，取得了經濟的大幅增長，在技術和資本方面已在很多領域趕上甚至領先韓國。」李在明坦言中國發展驚人，期待加強合作，為韓國打開巨大的「機遇之門」。

紅星新聞引述山東大學東北亞學院教授李冬新指出，李在明此訪安排在「中日關係波動」的背景下，凸顯出韓國在區域經濟合作中的敏銳嗅覺與戰略主動。這也反映出，在東亞合作格局中，務實與經濟利益正成為各國政策的重要考量。