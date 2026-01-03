南京大屠殺｜倖存者徐德明去世 享年96歲
發佈時間：15:26 2026-01-03 HKT
侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館消息，南京大屠殺倖存者徐德明於1月2日離世，享年96歲。
在世倖存者僅剩22人
「1937年，侵華日軍闖進我家，把父親抓走。他們先是將父親抓到水西門，後來又押到清涼山一帶，進行集體屠殺。曾有人在清涼山見到過父親，之後告訴了我的大哥。我們全家到處尋找父親，卻連他的屍體都沒能找到。父親遇害時，年僅54歲。我們全家逃到難民區避難，吃飯都很困難。」徐德明生前回憶。
據新華社，截至目前，由南京市侵華日軍受害者援助與南京大屠殺歷史記憶傳承協會登記在冊的在世倖存者僅剩22人。
