洛陽博物館唐代陶馬「發軟蹄」？ 展示櫃內跌倒兩足碎裂

即時中國
更新時間：14:45 2026-01-02 HKT
發佈時間：14:45 2026-01-02 HKT

中國疑再有珍貴文物損毀。河南洛陽博物館一隻距今逾千年的唐代彩繪貼金陶馬，被發現在展示櫃內倒下，腿部斷裂。館方至今未有回應，該展品是否真品，以及損毀原因。

文物已撤回庫房調查

極目新聞報道，網上1月1日流傳影片及照片，顯示在洛陽博物館，一個玻璃展示櫃內，有一匹據介紹是在1988年4月偃師市出土的唐代陶馬，倒在玻璃櫃內，右側兩足斷裂破碎。

相關新聞：南京博物院賤賣文物？︱原館長徐湖平傳被帶走 民國別墅住所成打卡熱點︱有片

一名導遊介紹，1日晚上6時許，她看到展櫃中這匹陶馬還是正常展出的形態，沒多久有消息說「馬倒了」。2日上午，她看到該展櫃已更換展品。

洛陽博物館工作人員向大風新聞表示，涉事文物已撤回庫房，至於陶馬是倒下，還是碎了，對方指要研究具體原因，由官方通報為準。

內媒記者多次撥打洛陽市文物局電話，均未接聽。

 

 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

