謝霆鋒見哈爾濱書記于洪濤 乖乖坐姿成熱話被戲稱「見班主任」

即時中國
更新時間：16:16 2025-12-31 HKT
發佈時間：16:16 2025-12-31 HKT

港星謝霆鋒日前在哈爾濱參加世界旅遊經濟論壇，獲中共哈爾濱市委書記于洪濤會見。謝霆鋒雙手平放膝上，罕見的「乖巧坐姿」引發網路熱議，成為公眾關注的核心焦點。原來，他此次並非以藝人身份，而是以「鋒味創始人」的企業家身份參加論壇。

以企業家身份推動文旅

12月16日，黑龍江省委常委、哈爾濱市委書記于洪濤會見謝霆鋒等嘉賓。哈爾濱電視台播出會見畫面，謝霆鋒身穿深色正裝，雙手平放膝上、身姿筆挺，與此前舞台或商業活動中的灑脫形象形成強烈反差。

不少網民用「緊張」、「乖巧」描述其狀態，也有的調侃其神態「像被班主任談話的學生」，甚至戲稱這是「人生尷尬時刻Top級場面」。

原來，當天于洪濤先後會見出席「世界旅遊經濟論壇•黑龍江2025」的多位嘉賓代表，除了謝霆鋒，還有The Mall集團總裁素帕拉•安普，香港文化藝術盛事委員會主席鄭志剛，宇樹科技創始人王興興，香港體育協會暨奧會副會長霍啟剛等嘉賓。

謝霆鋒此次赴哈純屬論壇公務行程，並非娛樂活動。他作為企業家代表參與論壇英文演講，分享「美食連接東西方文化」的理念，呼應其近年深耕食品商業及文旅融合的跨界身份。

12月16日，他以「鋒味」創始人身份，參與論壇對話環節，分享了對跨界創業、文旅融合及未來創新的獨到見解。他表示自己跨界影視、音樂、美食等多個領域，成功在於發現底層邏輯的相通。「我自己一定是先要喜歡。」

論壇期間，謝霆鋒在哈爾濱的明星效應，拉高公眾對哈爾濱冬季旅遊及特色美食的關注。他現身鐵鍋燉餐廳，並與糖葫蘆攤販合影留念的親民行為，迅速引網友熱議。

哈爾濱著名的美食紅腸與「鋒味」烤腸有沒有結合的可能性？謝霆鋒說：「其實我在來哈爾濱的路上也在想這個題目，我昨天下飛機就去吃了鐵鍋燉，我覺得非常有這個可能性，但是我也不敢這麼輕易說行還是不行，因為食品最難的地方就是安全性、穩定性、統一性以及物流等，要做任何的新產品，都會考慮到很多元素，現在穩定性是我們的一個最大的挑戰。」

 

↓立即下載星島頭條App↓

