國務院任命張勇為香港中聯辦副主任 免去祁斌職務

人社部正式發佈消息，國務院任免工作人員，任命原中國遠洋海運集團副總經理張勇為香港中聯辦副主任，免去祈斌香港中聯辦副主任職務。

中聯辦官網「主要官員」欄目已經更新信息，並且公布張勇簡歷。據悉，祈斌已調返北京，擬擔任全國政協經濟委員會副主任。

中聯辦官網「主要官員」欄目已經更新信息。

人社部正式任命張勇為香港中聯辦副主任。

中聯辦官網「主要官員」欄目已經更新信息，並且公布張勇簡歷。

張勇是北京大學首屆工商管理碩士(MBA)，曾在國家機械電子工業部、機械工業部、國家經濟貿易委員會工作，2003年後歷任商務部產業損害調查局副巡視員、中央財經委員會辦公室經濟二局局長、秘書局局長等職。



祁斌，1968年11月出生，經濟學博士，曾任中國證監會創新業務部主任、研究中心主任、北京證券期貨研究院執行院長，中國證監會國際合作部（港澳台事務辦公室）主任，中國投資有限責任公司副總經理等，去年11月擔任香港中聯辦副主任。

國務院還任命楊進爲國家民族事務委員會副主任；任命林澤昌爲財政部副部長；任命李興湖爲交通運輸部副部長；任命詹浩爲國家自然科學基金委員會副主任。

免去邊巴紮西的國家民族事務委員會副主任職務；免去于會文的生態環境部副部長職務；免去付緒銀的交通運輸部副部長職務。