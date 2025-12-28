中聯辦副主任祁斌返京 央企「中遠海運」副總張勇接替
更新時間：21:54 2025-12-28 HKT
發佈時間：16:22 2025-12-28 HKT
發佈時間：16:22 2025-12-28 HKT
據消息表示，香港中聯辦副主任祁斌已調返北京，擬擔任全國政協經濟委員會副主任。央企中國遠洋海運集團副總經理張勇已經抵港，接替祁斌擔任中聯辦副主任，主管經濟工作。
張勇是北京大學首屆工商管理碩士(MBA)，曾在國家機械電子工業部、機械工業部、國家經濟貿易委員會工作，2003年後歷任商務部產業損害調查局副巡視員、中央財經委員會辦公室經濟二局局長、秘書局局長等職。
祁斌，1968年11月出生，經濟學博士，曾任中國證監會創新業務部主任、研究中心主任、北京證券期貨研究院執行院長，中國證監會國際合作部（港澳台事務辦公室）主任，中國投資有限責任公司副總經理等，去年11月擔任香港中聯辦副主任。
最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
2025-12-27 18:38 HKT