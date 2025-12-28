Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中聯辦副主任祁斌返京 央企「中遠海運」副總張勇接替

即時中國
更新時間：21:54 2025-12-28 HKT
發佈時間：16:22 2025-12-28 HKT

據消息表示，香港中聯辦副主任祁斌已調返北京，擬擔任全國政協經濟委員會副主任。央企中國遠洋海運集團副總經理張勇已經抵港，接替祁斌擔任中聯辦副主任，主管經濟工作。

張勇。
張勇。

張勇是北京大學首屆工商管理碩士(MBA)，曾在國家機械電子工業部、機械工業部、國家經濟貿易委員會工作，2003年後歷任商務部產業損害調查局副巡視員、中央財經委員會辦公室經濟二局局長、秘書局局長等職。

祁斌今年3月出席博鰲亞洲論壇2025年年會。新華社
祁斌今年3月出席博鰲亞洲論壇2025年年會。新華社

祁斌，1968年11月出生，經濟學博士，曾任中國證監會創新業務部主任、研究中心主任、北京證券期貨研究院執行院長，中國證監會國際合作部（港澳台事務辦公室）主任，中國投資有限責任公司副總經理等，去年11月擔任香港中聯辦副主任。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
6小時前
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
影視圈
4小時前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
22小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
2025-12-27 18:38 HKT
花$800做負離子直髮 屯門後生女慘呻：頭髮爛到死咗 網民傳授急救妙法｜Juicy叮
花$800做負離子直髮 屯門後生女慘呻：頭髮爛到死咗 網民傳授急救妙法｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
59歲兩屆TVB視后罕現身變傳道人？單身26年狀態驚人  「張栢芝閨密」聽道後獲益良多
59歲兩屆TVB視后罕現身變傳道人？單身26年狀態驚人  「張栢芝閨密」聽道後獲益良多
影視圈
8小時前
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
飲食
13小時前
定存攻略｜2025年定存最後召集 3個月可享5.88厘 一間推10厘快閃優惠
定存攻略｜2025年定存最後召集 3個月可享5.88厘 一間推10厘快閃優惠
投資理財
10小時前
東岸板道東段．多圖︱12.29開放 港島海濱正式貫通 附玻璃觀景台、寵物友善區 即睇5個出入口位置
01:02
東岸板道東段．多圖︱12.29開放 港島海濱正式貫通 附玻璃觀景台、寵物友善區 即睇5個出入口位置
社會
9小時前