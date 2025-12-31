Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廣電總局明起專項打擊「AI魔改」 禁惡搞歷史名著邪典動畫

即時中國
更新時間：10:20 2025-12-31 HKT
發佈時間：10:20 2025-12-31 HKT

國家廣播電視總局宣布自2026年1月1日起，為整治「AI魔改」短片傳播亂象，在全國範圍內開展為期一個月的專項治理。

專項治理重點清理基於四大名著、歷史題材、革命題材、英模人物等電視劇作品進行「AI魔改」的下列短片：一是嚴重違背原作精神核心和角色形象，顛覆基本認知，解構普遍共識；二是內容渲染血腥暴力、獵奇低俗，宣揚錯誤價值觀，違背公序良俗；三是存在對中華文化挪用、篡改的突出問題，導致對真實歷史時空、中華文明標識產生明顯錯位認知，衝擊文化認同。


相關新聞：AI魔改短片︱蔡少芬古裝劇吹色士風？ 廣電總局出手規管

專項治理同步清理將少年兒童所熟知、所喜愛的動畫形象進行改編生成的各類邪典(即不良)動畫。

專項治理要求網絡視聽平台落實主體責任，強化內容審核把關，堅決清理違規內容，處置亂象突出的賬號，扭轉「AI魔改」視頻蔓延的不良態勢，為青少年健康成長營造良好網絡空間。

 

