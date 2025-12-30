Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

藝人靈超疑不滿「私生飯」懟臉拍照 扯頭髮摔落地搶手機

即時中國
更新時間：22:27 2025-12-30 HKT
發佈時間：22:27 2025-12-30 HKT

12月30日，有網友稱在高鐵濟南東站，藝人靈超被「私生飯」追着拍照，鏡頭幾乎要貼上他的臉，靈超情緒失控拖拽女生頭髮並將其推倒在地。經紀公司回應稱，靈超僅搶摔對方手機，未發生任何肢體暴力。

「私生飯」是指特別瘋狂的粉絲，超越一般支持，採取跟蹤、偷拍、騷擾等極端方式，侵犯明星私人生活與隱私的狂熱粉絲。在追星文化熱烈的南韓，不時傳出藝人被瘋狂「私生飯」跟蹤回家，甚至「追入屋」。內地「私生飯」現象則有從娛樂圈往外蔓延至騷擾運動員的趨勢。

事情發生在濟南東站。網傳畫面中，2個女生舉着手機，鏡頭幾乎要貼上靈超的臉。靈超突然轉身，發生拉扯、推搡，場面一片混亂。

另一個片段顯示，一名穿白色長外套的女生高鐵站停車場等車，靈超一開門她便走上前拍攝，靈超跳下車即捉住女生，一手抓手機一手搭膊頭，轉了一轉搶到手機並把女生甩開。女生試圖追上車，被工作人員攔住。

事後，經紀公司回應稱，靈超僅存在搶奪對方手機及摔壞屏幕的行為，未發生任何肢體暴力。

內媒報道，涉事女生被認定為長期騷擾靈超的「私生飯」，雙方已就手機損失協商賠償，且無警方通報或完整監控證實肢體衝突。靈超被曝以往多次與「私生飯」衝突。7月17日，他也曾因私生粉近距離對臉拍攝，情緒激動下直接搶過對方手機並丟在地上。

今年10月，靈超曾表示被報復性回擊，包括偷拍、造謠、煽動輿論顛倒是非黑白等，喊話「私生飯」法庭見。

公開資料顯示，靈超（didi），本名李英超，2001年1月出生於河北省，流行樂男歌手，男子演唱組合ONER成員，畢業於上海戲劇學院2019級戲劇影視表演專業。

