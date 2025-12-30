湖北女手機放枕邊通宵叉電 爆炸燒傷7成皮膚毀容

湖北有女子習慣睡前將手機放在身邊通宵充電，早前因充電器爆炸，導致全身7成皮膚二至三度燒傷，原本娟好容顏被毀，她發片分享康復過程，並以血淚忠告大眾，切勿犯同一樣的錯。

依依19日開始發片，分享她的燒傷抗疤經過。她透露，一向有睡前玩手機習慣，並會將手機連接床邊的充電器後才睡覺。



早前某夜，依依如常將正在叉電的手機放在枕頭邊便睡去。充電器卻在半夜突然爆炸起火，走避不及的依依被燒個正著，全身有7成皮膚遭燒傷。

意外令原本樣貌娟好的依依毀容，並且接受漫長又痛苦的治療及康復過程。目前她大部份皮膚已結痂，但仍要定期回醫院清洗傷口。依依提醒，千萬勿把正在叉電的手機放枕邊。

《中安在綫》、《揚子晚報》等引述消防專家指，無論充電器是否為原廠，充電時應保持通風，且應避免在枕頭邊或易燃物旁充電，一旦發現充電頭異常發燙或有異味，就應立即停止使用，以免悲劇重演。