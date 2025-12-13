Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

韓男怕泰籍妻出軌 趁熟睡滾水淥面毀容 狠嗆：你變醜就離不開我

即時國際
更新時間：09:04 2025-12-13 HKT
發佈時間：09:04 2025-12-13 HKT

南韓京畿道議政府市本月初發生一宗駭人聽聞的家庭暴力案件。一名當地男子懷疑泰籍妻子出軌，竟趁她熟睡時，將滾燙的熱水潑向其臉部及頸部，導致妻子全身多處二度燒燙傷。據受害女子透露，丈夫更狠嗆：「讓你變醜就哪都去不了，離不開我！」事件曝光後，迅速引發韓、泰兩國網友極大憤怒和關注。

妻子堅拒復合 網上籌款付醫療費

綜合泰媒《The Thaiger》和韓媒《JTBC》報道，事發於本月3日中午，一名40多歲的南韓男子在議政府市虎院洞一處公寓內，趁30多歲泰籍妻子熟睡時，以咖啡壺煮沸熱水後，潑灑在其臉部與頸部。妻子瞬間驚醒，臉部出現大面積紅腫及水泡，隨後被送往首爾城東區燒燙傷專科醫院，確診為二度燒燙傷。

醫護人員在處理傷勢及包紮過程中察覺不對勁，雖然其丈夫最初以「意外」試圖帶過，但院方仍在當日晚間9時向警方報案，令全案曝光。

男子接受警方調查時供稱，因為懷疑妻子可能外遇，擔心她會離開自己，因此決定以潑熱水的方式毀掉她的容貌。警方指出，該男子的供詞具體，行為具有明確傷害意圖，目前已依傷害罪立案，並對其發出接近禁制令等臨時保護措施。

受害女子事後在社交媒體上發文求助，上傳了自己整張臉包滿繃帶的照片，表示自己受到丈夫的家暴與毀容威脅。

儘管丈夫在事後很快向妻子道歉，並承諾會好好照顧她，但女子仍堅定拒絕繼續維持這段關係，準備向丈夫提告並訴請離婚。

事件在網路上迅速發酵，許多網友聲援受害女子。截至9日為止，網友已為她募款達420萬韓元（約2萬港元），用作後續的醫療和法律費用。

