搵食新招︱北京老闆請25人24屬騙子 返工瞓覺玩手機呃底薪

內地經濟下行，好工難求！但近日內地職場出現難以理解的「詐騙」行為，求職者互相掩護、不需交社保等增加入職機會，受聘後則擺爛不做事，只騙底薪，試用期一滿即離開再搵新老細。有北京老闆表示，聘用25人，當中24人屬這類「掛職」騙子。

試用期一滿即走找下家

據大河報、快科技等報道，北京豐台區有中小企老闆近期為填補崗位空缺，招聘25人，卻發現其中24名入職者是專門騙底薪的人員。

企業招聘時要加強背景調查以防遇上「掛職」騙子。新華社

報道指，這群騙子會以暗號「掛職」來識別同路人，面試時通過隱晦對話確認身份，確保「同夥」集中入職，形成「人數優勢」 降低企業懷疑。



相關新聞：絕世好老闆︱員工獲贈千呎單位 收大禮後要做一件事……

許多人會同時入職2-3間公司，甚至主動表明不需要繳納社保，為「企業省事」降低HR警惕，實則為避免社保記錄暴露多份工作。

順利入職後，這夥人會按時打卡、提交形式化工作日誌，但對核心工作任務「一問三不知」，有的甚至上班時間睡覺、玩手機，完全不投入實際工作。

如此混日子，不等企業開展正式考核，在試用期結束、拿到當期底薪後集體提交離職申請，留下一堆未完成的工作「爛攤子」。

部份人會趁在職時，向正式員工提出各種誘惑條件，以「內推費」、「保錄費」 騙取求職者錢財。

報道指，這類「掛職」騙子，令聘用他們的企業，造成經濟損失外，還對實際運作構成嚴重影響，提醒聘用人員時，必需貫徹背景調查，減低中招風險。