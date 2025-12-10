絕世好老闆︱員工獲贈千呎單位 收大禮後要做一件事……

香港打工仔如得到僱主升職加薪，應已非想高興。相信未必有人會想像到，會收取到老闆贈送的樓房。近日，浙江溫州一公司向部分員工送房引發關注。



當地媒體報道，該公司為浙江國盛汽車股份有限公司，主營汽車緊固件產品。該公司發布了工作滿五年以上即有機會獲贈住房的招聘信息，去年以來，該公司在房價較低時，買了多套公司附近上百平方米（約1076平方呎）的商品房，專用於獎勵員工。

旨在穩定核心管理人員

其中一名獲贈房子的員工接受訪問時表示，自己在溫州打拼10多年，一直想有個家，「沒想到公司直接給我們實現了」。

浙江一老闆向員工送出千呎單位。九派新聞

九派新聞報道，公司老闆周三（10日）表示，自己本來將消息發在朋友圈，沒想到會引起關注，並沒有炒作的意思。「我的目的很簡單，就是想要吸引優秀的人才，另外就是想穩定我們的核心管理人員。」

老闆表示，兩年前就在籌備，共購買18個單位，花費一千多萬元（人民幣‧下同），單位位於公司附近。今年送出了5個單位，其中有兩名受贈員工是從基層員工一步步做到了管理層。獲贈房子的員工要對公司有貢獻，且領取房子後要簽協議，答應繼續在公司工作五年。

領房後五年要繼續留任

老闆又稱，公司聘請員工困難，即使請到人，但穩定性也不好，行業中互相挖人才的情況很多。他表示，行業門檻較高，並不是剛畢業的學生就可以上手，需要一些技術的積累淀。送樓福利是為公司降低成本，提高質量管理。「如果這些員工非常用心地去做事情，一年幫公司省100萬元很正常對吧？」