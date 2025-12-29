中國足協設立紀律與道德委員會 徐家力當主任

中國足球協會網站昨日宣布，中國足球協會設立紀律與道德委員會，由徐家力擔任委員會主任。

徐家力是中國政法大學法學博士。澎湃新聞

中國足球協會網站發佈消息。

通報指，經中國足球協會執委會審議通過，中國足球協會設立紀律與道德委員會，行使中國足球協會原紀律委員會、原道德與公平競賽委員會的相關職權。

紀律與道德委員會依據《中國足球協會章程》以及國際足總、亞足聯、中國足協有關規定開展工作。

公開資料顯示，徐家力是中國政法大學法學博士，他早年在最高人民檢察院工作，此後在北京律協、貴州師範大學、中國政法大學、中國人民大學、北京科技大學等機構和高校任職、任教。業務領域包括銀行與金融、知識產權、公司法律事務。

自2009年起，徐家力參與中國足協紀律委員會改革，2023年當選為中國足球協會第十二屆執行委員會委員。在中國足球協會紀律委員會原主任王小平2023年涉嫌嚴重違法被調查後，徐家力曾代為簽署中國足球協會紀律委員會開出罰單。