殲-36新原型機空速管消失 專家：打臉美國2035始入列推測
更新時間：10:40 2025-12-29 HKT
發佈時間：10:40 2025-12-29 HKT
發佈時間：10:40 2025-12-29 HKT
中國第六代戰機研發進度出現突破？有網民發現，全球唯一擁3具引擎的隱型戰機殲-36，近日被拍到其第3架原型機試飛，由於該機並沒有空速管，外界估計其研發速度理想，入列時間將較美國早前評估的2035年為早。
專家：反映發展進度樂觀
綜合海內外多個軍事自媒體指，25日有短片流出，顯示疑是殲-36第3架原型機，在殲-10伴飛下，完成飛行測試。
該架被外界稱為「銀杏葉」的第六代隱身戰機，目前尚未被官方證實，在這次流出的照片顯示，已取消了頭兩架原型機的空速管。
空速管又叫皮託管（Pitot tube），可計算飛機實時速度，為機師操控判斷的重要參數，但會破壞隱身性能，通常會在原型機上使用，以收集各種參數作改進用。
相關新聞：疑似殲-36正面照片流出 戰場獨特角色曝光
長期研究中國戰機發展的德國專家Andreas Rupprecht在X表示，形容沒有空速管的殲-36第3架原型機，是「聖誕驚喜」。
軍武界普遍相信，殲-36在第3架原型機已可以取消空速管，顯示「已找到更優方式來記錄數據」、「至少在空氣動力學方面的驗證已經差不多了，接下來將進入系統測試和飛行性能優化的下一個試飛階段」，反映研發的進度樂觀。
美國在「2025中國軍力報告」中估計，中國的第六代戰機要在2035年才能入列，今次沒有空速管的殲-36現身，將極可能推翻美國的預測，解放軍將可在2035年前獲得第六代戰機，最早可能在2028年殲-36便可以入列。
最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
2025-12-28 00:01 HKT
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
2025-12-28 09:00 HKT
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
2025-12-28 09:30 HKT
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
2025-12-27 18:38 HKT