能源安全｜新疆油田年注碳突破100萬噸 全國首次實現

中國石油集團29日公佈，截至28日，中國石油新疆油田今年二氧化碳注入量突破100萬噸，成為全國首個實現年注碳百萬噸的油田，對保障國家能源安全具有戰略意義。

是次突破標誌新疆油田在CCUS（碳捕集、利用與封存）技術規模化應用上邁出關鍵一步，CCUS即把生產過程中排放的二氧化碳進行捕集提純，繼而投入新的生產過程進行再利用和封存。

新疆油田位於準噶爾盆地，是新中國第一個大油田。新疆油田執行董事、黨委書記石道涵表示，自本世紀初率先探索二氧化碳驅油以來，通過管理、技術、產業三輪驅動，攻克了地質油藏、工藝適配等一系列技術瓶頸，逐步構建起碳源保供、高效驅替、安全封存的準噶爾模式。

相當於植樹近900萬棵

油田年注碳量從2022年的12.6萬噸躍升至2025年的100萬噸，已累計注入二氧化碳超200萬噸，為中國油氣開採實現碳達峰、碳中和目標提供了重要技術支撐與實踐路徑。據新疆油田測算，注入100萬噸二氧化碳相當於植樹近900萬棵。

相關新聞：惠州海域發現億噸級油田 距深圳僅約170公里

新疆油田開發事業部經理丁超表示，注入二氧化碳驅油，開採效率較傳統水驅明顯提升，實現了減排與增產共贏。發展CCUS既服務國家雙碳戰略，又能大幅提高原油採收率，有助保障國家能源安全。