能源安全｜新疆油田年注碳突破100萬噸 全國首次實現
更新時間：10:27 2025-12-29 HKT
發佈時間：10:27 2025-12-29 HKT
發佈時間：10:27 2025-12-29 HKT
中國石油集團29日公佈，截至28日，中國石油新疆油田今年二氧化碳注入量突破100萬噸，成為全國首個實現年注碳百萬噸的油田，對保障國家能源安全具有戰略意義。
是次突破標誌新疆油田在CCUS（碳捕集、利用與封存）技術規模化應用上邁出關鍵一步，CCUS即把生產過程中排放的二氧化碳進行捕集提純，繼而投入新的生產過程進行再利用和封存。
新疆油田位於準噶爾盆地，是新中國第一個大油田。新疆油田執行董事、黨委書記石道涵表示，自本世紀初率先探索二氧化碳驅油以來，通過管理、技術、產業三輪驅動，攻克了地質油藏、工藝適配等一系列技術瓶頸，逐步構建起碳源保供、高效驅替、安全封存的準噶爾模式。
相當於植樹近900萬棵
油田年注碳量從2022年的12.6萬噸躍升至2025年的100萬噸，已累計注入二氧化碳超200萬噸，為中國油氣開採實現碳達峰、碳中和目標提供了重要技術支撐與實踐路徑。據新疆油田測算，注入100萬噸二氧化碳相當於植樹近900萬棵。
新疆油田開發事業部經理丁超表示，注入二氧化碳驅油，開採效率較傳統水驅明顯提升，實現了減排與增產共贏。發展CCUS既服務國家雙碳戰略，又能大幅提高原油採收率，有助保障國家能源安全。
最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
2025-12-28 00:01 HKT
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
2025-12-28 09:00 HKT
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
2025-12-28 09:30 HKT
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
2025-12-27 18:38 HKT