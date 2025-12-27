素顏女神｜王麗坤前夫詐騙逾10億罪成囚終身 部份名車奢侈品已被拍賣

北京市第二中級人民法院（簡稱「北京二中院」）昨日（26日）對一宗詐騙案作出宣判，被告詹某某被指涉及逾10億元（人民幣‧下同）詐騙他人罪成，被判無期徒刑。



有內地傳媒報告，詹某某真名為詹浩禮，是內地當紅女星，有「素顏女神」之稱的王麗坤前夫。去年，有報道指王麗坤正與詹某某辦理離婚手續，而其所屬工作室亦曾發聲明，否認王麗坤涉及犯罪。

相關新聞：素顏女神︱9億購房款詐騙案開審 被告傳是女星王麗坤丈夫

內地紅星新聞周五報道，受害者表示，詹某某在庭審陳述時向受害人道歉。法院認定詹某某共詐騙逾10億元，因涉案數額特別巨大，且因五年內再犯罪構成累犯，以合同詐騙罪判處無期徒刑，以行賄罪判處有期徒刑十二年，決定執行無期徒刑。該案其他三名被告人被判囚12年至14年不等。



此前內地傳媒報道，案發於2022年，去年8月在北京二中院開庭審理。檢方指詹某某詐騙金額為13.9億元，其中他涉嫌虛構回遷房項目詐騙近200名購房戶約8.6億元。目前未知被告人是否上訴。至於退賠程序仍待判決生效後啟動。



據此前報道，受害人說，詹某某的剩餘資產僅有一個多億。部分查封的詹某某資產已被拍賣，當中包括無數奢侈，例如一個全球限量21個、卡斯特羅簽名的「千禧雪茄櫃」；一個疑似愛馬仕鱷魚皮鉑金包，一輛勞斯萊斯，一輛紅色法拉利，151根疑似金條，135箱印有貴州茅台酒字樣紙箱酒水等，可見被告的揮霍生活。