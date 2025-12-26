革命聖地︱延安開通高鐵 融入關中「一小時通勤圈」

今早10點，隨著C9309次「復興號」高鐵駛出陝西延安站，西安至革命老區延安（簡稱西延高鐵）的首條高鐵正式開通運營。至此，中國高鐵運營里程突破5萬公里，超過世界上其他國家總和。

西延高鐵縱貫黃土高原，串聯西安、渭南、銅川、延安4市19縣區。施工過程中，克服複雜濕陷性黃土結構等「世界性建設難題」，終讓延安融入關中地區「一小時通勤圈」。浙江杭州至衢州高鐵今日也開通運營，長三角城際快速交通網再添新動脈。

自2008年首條高速鐵路——京津城際鐵路開通運營以來，10多年間，中國高鐵實現了從無到有、從追趕到領跑的跨越。過去5年，京哈、鄭渝、貴南、福廈、濟鄭高鐵等一大批重大項目開通運營，落成營運高鐵1.2萬公里，一批欠發達地區也邁入「高鐵時代」。