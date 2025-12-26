毛澤東誕辰132周年 家鄉湖南韶山現拜祭人潮
更新時間：16:39 2025-12-26 HKT
發佈時間：16:39 2025-12-26 HKT
發佈時間：16:39 2025-12-26 HKT
今日是已故中共領袖毛澤東誕辰132周年，其家鄉湖南韶山現拜祭人潮，有民眾舉著「毛爺爺生日快樂」等緬懷橫幅。北京今日最低溫零下7度，但毛主席紀念堂前排起長長人龍。
內地極目新聞報道，在韶山毛澤東銅像廣場，全國各地的群眾送來花籃、鮮花。有人舉著「毛爺爺生日快樂」的橫幅，他們一共200多人，都是60歲以上，來自甘肅、陝西等地。「深切緬懷毛主席！」來自山東的周先生一家也來到韶山，特意送上花籃。
北京的毛主席紀念堂此前發布參觀時間延長公告：12月26日，開放時間為上午8點到12點，下午2點至5點。一位60多歲的北京大爺說，他每年都要來兩次紀念堂，他今日排隊排了3個多小時，「排再久也值得」，今晚回去要吃撈麵，「為毛主席慶生」。
最Hit
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
2025-12-25 14:33 HKT
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
2025-12-25 15:50 HKT
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
2025-12-25 14:14 HKT
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
2025-12-25 12:03 HKT
連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8
2025-12-25 11:30 HKT