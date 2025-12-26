毛澤東誕辰132周年 家鄉湖南韶山現拜祭人潮

今日是已故中共領袖毛澤東誕辰132周年，其家鄉湖南韶山現拜祭人潮，有民眾舉著「毛爺爺生日快樂」等緬懷橫幅。北京今日最低溫零下7度，但毛主席紀念堂前排起長長人龍。

內地極目新聞報道，在韶山毛澤東銅像廣場，全國各地的群眾送來花籃、鮮花。有人舉著「毛爺爺生日快樂」的橫幅，他們一共200多人，都是60歲以上，來自甘肅、陝西等地。「深切緬懷毛主席！」來自山東的周先生一家也來到韶山，特意送上花籃。

北京的毛主席紀念堂此前發布參觀時間延長公告：12月26日，開放時間為上午8點到12點，下午2點至5點。一位60多歲的北京大爺說，他每年都要來兩次紀念堂，他今日排隊排了3個多小時，「排再久也值得」，今晚回去要吃撈麵，「為毛主席慶生」。