Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

毛澤東誕辰132周年 家鄉湖南韶山現拜祭人潮

即時中國
更新時間：16:39 2025-12-26 HKT
發佈時間：16:39 2025-12-26 HKT

今日是已故中共領袖毛澤東誕辰132周年，其家鄉湖南韶山現拜祭人潮，有民眾舉著「毛爺爺生日快樂」等緬懷橫幅。北京今日最低溫零下7度，但毛主席紀念堂前排起長長人龍。

內地極目新聞報道，在韶山毛澤東銅像廣場，全國各地的群眾送來花籃、鮮花。有人舉著「毛爺爺生日快樂」的橫幅，他們一共200多人，都是60歲以上，來自甘肅、陝西等地。「深切緬懷毛主席！」來自山東的周先生一家也來到韶山，特意送上花籃。

北京的毛主席紀念堂此前發布參觀時間延長公告：12月26日，開放時間為上午8點到12點，下午2點至5點。一位60多歲的北京大爺說，他每年都要來兩次紀念堂，他今日排隊排了3個多小時，「排再久也值得」，今晚回去要吃撈麵，「為毛主席慶生」。

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
2025-12-25 14:33 HKT
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
01:37
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
影視圈
2025-12-25 15:50 HKT
TVB硬漢視帝兒子聖誕惹「斷背疑雲」？沙灘狂摸赤裸男友人神情曖昧 演員女友曾疑似露點
TVB硬漢視帝兒子聖誕惹「斷背疑雲」？沙灘狂摸赤裸男友人神情曖昧 演員女友曾疑似露點
影視圈
8小時前
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
5小時前
冷血父農藥毒殺年幼兒女被判死 前妻悲痛：他哄騙喝了就能找媽媽
冷血父農藥毒殺年幼兒女被判死 前妻悲痛：他哄騙喝了就能找媽媽
即時中國
5小時前
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-25 14:14 HKT
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
旅遊
2025-12-25 12:03 HKT
楊采妮激罕曝光雙胞胎兒子近照 新加坡複式豪宅度過溫馨聖誕節 室內擺放「賽車場」
楊采妮激罕曝光雙胞胎兒子近照 新加坡複式豪宅度過溫馨聖誕節 室內擺放「賽車場」
影視圈
7小時前
鄰居裝天眼對正門口 馬鞍山居屋戶驚出入無私隱 網民一原因唱反調：要多謝佢
鄰居裝天眼對正門口 馬鞍山居屋戶驚出入無私隱 網民一原因唱反調：要多謝佢｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8
連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8
飲食
2025-12-25 11:30 HKT