鍾南山妻︱名宿李少芬入選中國籃球名人堂 與丈夫首屆全運會譜戀曲

即時中國
更新時間：12:33 2025-12-26 HKT
發佈時間：12:33 2025-12-26 HKT

相信不少認識中國工程院院士、「共和國勳章」得主鍾南山，他無論在國內出現沙士及新冠疫情上所作出的貢獻。但原來鍾南山的妻子李少芬大有來頭，她是中國籃球名宿。近日，她更登上2025年中國籃球名人堂入堂名單。

中國籃球協會官方周四（25日）公佈2025年中國籃球名人堂入堂名單。其中，前男籃國手張錫山、孫軍，前女籃國手周懿嫻、李少芬，知名教練王非等人榜上有名。而1996年奧運會中國男籃隊同樣榜上有名。


據悉，李少芬1936年生於廣東廣州，是新中國第一批女籃國手、第一批國家級運動健將。在上世紀五、六十年代，她與隊友楊潔、周懿嫻在1963年獲得世界新興力量運動會冠軍。

鍾南山在首屆全運會李少芬所在的中國女籃訓練基地相識相戀，並於1963年結婚。

從國家隊退休後，李少芬擔任廣東體工大隊副大隊長，同時促成省立籃球隊和廣東宏遠隊的合作。退休後，她受聘於廣州呼吸疾病研究所復健中心，投身體育科研事業，同時將體育運動事業與丈夫鍾南山的醫學領域結合起來。

