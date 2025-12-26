冷血父農藥毒殺年幼兒女被判死 前妻悲痛：他哄騙喝了就能找媽媽

今年5月22日，貴州遵義市發生一宗駭人命案，男子劉仲傑離婚冷靜期間，竟狠心用農藥「敵敵畏」毒殺10歲兒子和7歲女兒，事件震驚全國。貴州遵義市中級人民法院今日（26日）就男子劉仲傑故意殺人案進行一審宣判，以故意殺人罪判劉男死刑，剝奪政治權利終身。



法院指出，劉仲傑作為親生父親，在子女年齡尚幼、心智尚未成熟之際，利用孩子對父母依賴與信任，哄騙年幼子女喝下農藥。法院批評被告嚴重違背人倫底線、道德底線和法律底線。

兇手沉迷打機

據內地傳媒報道，黃曉（化名）與丈夫劉仲傑結婚後10年來，男方工作長期不穩定，且愛打遊戲，兩人沒什麼存款，日常開銷甚至需要父母接濟。為此，兩人經常吵架，她甚至遭到了家暴。



2024年5月17日，黃曉正式提出離婚，劉仲傑拒絕後，沒收了她的手機和身份證，並將其捆綁後關在家裡。次日，黃莉趁機逃跑，劉仲傑曾報警妻子失蹤。後來劉仲傑同意離婚，雙方在民政部門辦理手續，進入30天的離婚冷靜期。

5月21日，劉仲傑再次捆綁黃莉，拿出農藥威脅「要一起死」。黃曉弟弟黃先生當時曾報警。翌日，劉仲傑就讓子女喝下農藥將二人毒死。



黃曉向傳媒憶述當日情況表示，房間到處都是農藥味，窗戶開了幾天都散不去的那種，地上到處都是小孩子吐的那些，枕頭也是被撕爛了。黃曉估計是孩子喝下農藥後掙扎導致，「我女兒（到死）眼睛都沒有閉上」。黃曉還提到，劉仲傑事後說他哄騙孩子「喝了農藥就能去找媽媽了」。