慘烈車禍︱江西幼稚園校長送學生回家 SUV墮3米深池塘致8死

即時中國
更新時間：10:03 2025-12-24 HKT
發佈時間：10:03 2025-12-24 HKT

江西發生慘烈車禍，一輛截有多名幼稚園學生的SUV失控墮入池塘，據悉至少釀成8人死亡。

內地紅星新聞報道，江西省彭澤縣公安局今日（24日）凌晨通報，事發於昨日下午4時許，定山鎮響水村一車輛。公安、消防、醫療等部門即時趕赴現場開展救援。經查，49歲羅姓婦人駕車行駛至事發路段時墜入路邊池塘，造成包括羅某某等車內8人死亡。

據澎湃新聞報道，住在池塘邊上的村民稱，墜入池塘的車輛事發當日已被打撈上岸。平時由當地幼兒園園長羅某某駕駛。

大河報《看見》報道，一名村民今日表示，涉事幼兒園是一家私立幼兒園，他朋友4歲的孩子在此次事故中遇難。據其了解，是有附近村民看到水面冒泡，欄桿損毀報警。事故車是一輛7座的SUV，平時主要負責接送孩子。事發地是一處池塘且是下坡路段，其推測是雨天路滑，車輛轉彎時失控。

公安通報事件。
公安通報事件。
事發現場。
事發現場。

另有池塘邊村民透露，事發池塘水深超3米，岸邊圍欄早已所剩無幾，僅用鐵絲臨時扎著木桿防護。事發後，池塘邊散落著車輛碎片，還有一隻兒童的鞋子，現場流出的視頻顯示，道路上曾躺著六名孩童，涉事轎車隨後被吊車打撈上岸。

​​接到報警後，公安、消防、醫療等部門第一時間趕赴現場救援，但終究未能挽回生命。彭澤縣人民醫院值班人員證實，遇難兒童已被送往殯儀館，有親屬因傷心過度需人照料。

