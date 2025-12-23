Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國宣布2027年6月起對中國晶片加徵關稅 特朗普：有利經濟及國安

即時中國
更新時間：23:59 2025-12-23 HKT
發佈時間：23:59 2025-12-23 HKT

美國政府宣布，將於2027年6月起對由中國進口的半導體產品加徵關稅，具體稅率將至少提前一個月對外公布。此舉被視為華府在科技與貿易層面持續對華施壓的最新一步。

綜合外電報道，美國貿易代表署（USTR）在完成一項為期一年的調查後作出有關決定。該調查原由前總統拜登政府啟動，針對中國半導體出口對美國產業的影響進行審視。美方認為，北京以取得半導體產業主導地位為政策目標，相關做法被指不合理且具歧視性，對美國企業構成負擔及限制，符合採取貿易行動的條件。

美國政府宣布，將於2027年6月起對由中國進口的半導體產品加徵關稅，具體稅率將至少提前一個月對外公布。路透社
美國貿易代表署在聲明中指出，根據最新安排，相關關稅在初期將維持在零水平，其後於18個月後、即2027年6月23日起上調至更高稅率，最終幅度將在實施前30天正式公布。美國海關部門已向《聯邦公報》提交行動通知，為政策落實鋪路。

官員強調，關稅結構仍在規劃階段，未來將視產業與市場情況作進一步調整。同時，美方將依據《貿易法》第303條，要求與中方就相關措施展開磋商。

美國總統特朗普則稱，最新公布的美國經濟數據已反映關稅政策的影響，並形容情況只會「愈來愈好」。他強調，加徵關稅不會推高通脹，反而有助強化國家安全，並為美國經濟帶來更長遠的保障。

外界分析認為，雖然措施要到2027年才正式生效，但華府提前定調，已為美中在半導體及高科技領域的博弈增添新的變數。

