「電熱氈」開整夜又不翻身 浙江女「褥瘡」傷入骨無法起床

浙江21歲的大學生小林（化名）因長期頸椎痛休學在家，理療、針灸、止痛藥輪番上陣，疼痛卻如影隨形。今年年初的某個寒夜，小林偷偷服用了過量安眠藥，在藥物作用下，她沉睡如石整夜未翻身，電熱毯的持續高溫包裹著她。次日，母親費力叫醒她，小林突然發現自己無法起身，屁股非常疼痛。

久坐上班族也會中招

綜合內媒報道，母親掀開小林衣服後，驚見女兒的臀部出現大片紫紅色瘀青，在家觀察不見好轉且疼痛加劇，隨即就醫。經診斷，小林罹患「壓瘡」（褥瘡、壓力性損傷），醫生立即為她安排手術治療。

報道稱，壓瘡即褥瘡，主要因身體局部長時間受壓迫導致組織缺血缺氧。這種可防可治卻常被忽視的併發症危害極大，輕則皮膚紅腫破潰，重則引發感染、壞死，甚至危及生命。

醫生指，許多人以為褥瘡是長期臥床者的「專屬病」，這是致命錯誤認知。當皮膚持續受壓超過4小時，毛細血管就會閉塞；超過6小時，肌肉開始壞死。對於皮膚屏障功能減弱的群體，如老年人、營養不良者，以及患有血管損傷、低蛋白血症、糖尿病等疾病的患者，組織壞死進程會大大加速。

用電熱氈有什麼危機？

臨床數據顯示，術後制動的患者、骨折臥床的年輕人、甚至長期久坐的上班族，都可能因局部皮膚長期受壓而中招。

醫生提醒，不建議整夜開啟電熱毯。長時間使用可能帶來多種健康風險，包括加速皮膚水分流失，導致乾燥、瘙癢或脫皮；整夜高溫可能干擾體溫調節，影響入睡或致睡眠淺；增加身體代謝負擔，引起口乾、便秘等「上火」症狀。

嬰幼兒、老年人或孕婦需格外注意，高溫可能增加燙傷風險。對於患有心血管疾病的人群，夜間持續加熱可能使血管過度擴張，引發血壓波動等問題。

怎樣睡才健康？

專家提醒，對於大多數正常人群而言，推薦側臥和仰臥。

側臥時，枕頭與肩同高，頭放置中立位，兩膝之間夾一個薄墊或小枕頭，以保持骨盆中立。

仰臥時，可在雙膝下墊薄墊或小枕頭，保持腰椎的自然彎曲，讓肌肉更放鬆。

對於患有不同疾病的人群也有不同的睡姿：