黑龍江大通溝煤礦滲水事故 5名受困人員全部遇難
更新時間：15:48 2025-12-23 HKT
發佈時間：15:48 2025-12-23 HKT
黑龍江豐源礦業有限公司大通溝煤礦日前發生滲水事故，經全力救援，本次事故中被困的5名受困人員陸續被找到，經確認，5人均無生命跡象，不幸遇難。當局已全面展開善後處置工作，正進一步調查事故原因。
新華社此前報道，2025年12月21日凌晨4時30分許，黑龍江豐源礦業有限公司大通溝煤礦發生滲水事故，5人被困。涉事礦企於半年前，被查出3條重大事故隱患被停產整頓。
