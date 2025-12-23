長沙外賣騎手通宵鳴笛示威 不滿被限制進入社區送餐｜有片

湖南長沙昨爆發外賣員大規模示威事件，起因是外賣員抗議被限制騎電瓶車進入一處社區送餐，多個外賣平台騎手集結現場聲援。抗議從22日一直持續至今晨，警方介入驅散並封鎖資訊，但外賣員仍持續在現場鳴笛抗議，規模有持續擴大跡象。

馬路中央繞圈如暴走族

據《李老師不是李老師》在X平台上發布的多則貼文，事件起源於12月22日，在長沙合能璞麗小區（大樓社區），有外賣騎手（外賣員）抗議，他們被要求只能推車或步行進入社區送餐，住戶則可以騎著電瓶車進出。

據稱，事件源於一社區保安與外賣員發生爭執，保安禁外賣員進入社區，外賣員強行進入撞倒攔截的保安，現場有人指罵外賣員。外賣員稱，他們也不想送餐到這個社區，但被平台強制派單無法取消。騎手質問，如果不讓他們騎車進入，那麼社區住戶是不是就應該別再點外賣？

影片顯示，當時抗議的包括多間外賣平台，他們聚集在社區門口，集體高喊「道歉」；大批外賣員對著社區管理處大叫「出來啊，快啊」、「躲什麼」甚至有人高喊「Ｘ你媽」。

有路人發文表示，周邊眾多騎手聞訊後迅速向事發地集結，馳援抗議，演變成大規模示威，以鳴笛、亮燈、在馬路中央繞圈等方式聲援現場的外賣員。部分外賣員騎車緊追著警車，快速駛向現場馳援，沿途圍觀群眾主動讓出通道，並為騎手們歡呼。有外賣員被拍到象徵性地「黃袍加身」，上頭寫著「見到朕為何不跪」抗議活動一路從22日白天持續到夜晚。

隨著抗議活動越演越烈，警方加派人手出動應對。直到23日凌晨，現場仍聚集大批外賣員，至今天早上7時許仍未散去。據稱，當局隨後切斷附近的路燈和建築物的燈光，強行驅散聚集的外賣員和圍觀群眾。