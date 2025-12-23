快手被駭客入侵播色情片 疑報復「擴大處罰淫穢訊息傳播」

內地即將在明年元旦擴大處罰網絡張貼淫穢訊息，即使是「私聊」傳給朋友也面臨重罰。官方新政引發不滿聲浪之際，有駭客昨晚成功入侵短片平台快手，創立多個直播間播放色情影片，持續長達1個多小時，迫使快手一度關閉伺服器。

「淫穢訊息傳播」新法惹爭議

內地新修訂的「治安管理處罰法」將在明年1月1日實施。其中第80條規定，利用資訊網路、電話以及其他通訊工具傳播淫穢訊息，將面臨10日以上、15日以下拘留，並處人民幣5000元以下罰款，這相當於內地一般民眾一個月薪水。

新法還擴大處罰範圍，利用網絡傳播淫穢訊息的所有行為都要罰。內媒指出，這意味著，無論是在數百人的大群組傳播，還是在一對一的私人聊天中發送，無論是公開分享還是私密傳遞，只要傳播並被查證屬實，公安機關均可依法啟動行政處罰程序。

《南方日報》報道引述了一個案例。在廣東省惠州市龍門縣人民法院審理的一宗傳播淫穢物品案中，路姓被告多次使用手機微信賬號向自己的微信好友轉發淫穢小視頻共54個。法院經審理後認為，路姓被告利用互聯網和移動通訊終端向他人傳播淫穢電子信息，雖然不是以牟利為目的，但行為侵害了社會主義道德風尚和良俗，產生了社會危害性，已觸犯刑律，構成傳播淫穢物品罪。

報道，引發一面倒不滿聲浪。在微博相關新聞討論區，網友質疑「人之常情的事情為什麼要管」、「夫妻自拍互發也犯罪嗎」、「食色性也，誰不看這玩意兒，誰又沒性生活」、「淫穢的定義是什麼？有標準嗎」；批評「聊天涉及黃色段子也要被處理」、「男女和好友聊性跟吸毒一個級別」。《環球時報》前總編輯胡錫進也發微博稱，「夫妻之間、情侶之間點對點發信息示愛、調情，不應被列入『傳播淫穢信息』的範疇。那太過了。」「性有善惡之分，沒有對性的興趣，生育如何提高？」

快手昨（22日）晚10時突然出現多個直播間播放色情影片，部分直播間觀看人數瞬間飆升到5萬至28萬人次，持續超過1小時。「快手怎麼了」、「快手崩了」登上熱搜冠軍，引發網友熱議。至11時30分起，快手啟動緊急處置，對違規內容集中查刪，直播頻道一度顯示「伺服器繁忙」並臨時關閉，直到今晨2時才陸續恢復正常。

針對上述情況，快手方面回應稱，22日晚10時左右，平台遭到黑灰產業攻擊，目前已在緊急處理修復中，部分功能暫停。平台堅決抵制違規內容，相應情況已上報給相關部門，並向公安機關報警。

快手被駭播放大量色情影片，也躍為X平台等境外社媒平台熱門訊息。

專家剖析

據《新京報》今天引述奇安信安全專家汪列軍表示，此次攻擊之所以能造成大規模破壞，核心原因在於黑灰產業已全面邁入「自動化攻擊」 時代，而平台仍依賴傳統人工防禦模式。駭客借助自動化工具大量註冊、操控僵屍號，實現違規內容的秒級發布與擴散，這種規模化攻擊完全超出人工審核的應對極限。

他指出，傳統人工審核存在天然滯後性，面對每秒數10條的違規內容洪流，往往陷入「封禁不及新增」的被動局面，即便增派人手也難以填補攻防效率差。



