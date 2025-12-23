Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

快手深夜出現大量色情直播 稱遭黑灰產攻擊已報警

更新時間：09:22 2025-12-23 HKT
發佈時間：09:21 2025-12-23 HKT

快手平台22日晚10時許，突出現大規模涉黃直播，持續半小時。裸露直播間人氣高達數萬，禮物刷不停。用戶舉報無回應，引發全網嘩然，平台審核機制遭質疑。快手23日回應稱，平台遭到黑灰產業攻擊，當時已作出緊急處理修復，並上報給相關部門，且向公安機關報警。

點開直播全是黃色內容

12月22日晚，內地不少網友舉報快手平台涉黃直播氾濫，大量用戶舉報快手直播間出現淫穢內容，包括主播裸露敏感部位、直接播放色情影片等現象。多名網友描述「點開直播全是黃色內容」，甚至調侃「十個直播七個在放片」，部分直播間觀眾達數萬人。用戶嘗試舉報但系統響應失效，審核功能癱瘓。

相關新聞：快手涉黃片｜美女示範下體「繩刑」呻吟 按網民要求「加碼」

據內媒報道，涉黃直播間主播裸露敏感部位跳舞，評論中還有人稱「過了今晚就沒機會了」，直播間觀看人數超8萬人，不斷有網友刷禮物，評論多是起哄讓女主播脫衣服的。

還有直播間男主播放淫穢視頻，拿著月餅說自己是帶貨直播，「不這樣就被封了，就徹底看不成了。」

還有女主播在直播中裸露並搔首弄姿說：「下播了再加，下播了再弄。」

這些直播間裡也有網友稱已舉報，但平台無響應。還有用戶稱，同城頻道幾乎被色情淹沒。不少網友質疑，為何如此大規模涉黃直播，平台都不監管，是審查機製出了問題？

12月23日凌晨零時後，這些直播間逐步被清理，顯示直播已結束或找不到直播間。

快手23日回應，12月22日晚10時左右，快手平台遭到黑灰產攻擊，已經向警方報案，目前已在緊急處理修復中，部分功能暫停，平台堅決抵制違規內容。

9小時前