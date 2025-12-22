中菲合作︱涉多宗中國公民綁架謀殺 疑犯自菲遣返受審

中國與菲律賓執法部門合作，成功拘捕一名涉及多宗針對中國公民的綁架、殺人案疑犯，22日在菲律賓押上飛機，遣返中國受審。

兩國追緝兩年始破案

據中國駐菲律賓大使館指，中菲執法部門近日成功拘捕涉綁架殺人嫌疑人施純芳，並於22日將施押送回中國。

施純芳涉嫌多宗針對中國公民的綁架、殺人等嚴重刑事案件。



相關新聞：菲律賓「鋼鐵大王」郭從願遭撕票 家人3付贖金共$2900萬

中菲兩國執法部門經過2年多調查和追捕，近期發現其在菲藏匿地點，經過周密佈控，最終一舉將其抓獲。

中方期待同菲方繼續加大執法合作，嚴厲打擊網路博彩、綁架勒索、人口販賣等犯罪活動，切實維護中國公民生命財產安全，為兩國正常人員往來提供保障。