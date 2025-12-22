肉寶王︱深圳烤雞少年承認化學調味劑醃肉 曾靠勵志故事爆紅日賺萬元

16歲深圳烤雞少年「少年烤雞（小陳）」的勵志故事而爆紅，粉絲數量更激增達60萬。惟近日小陳被爆使用人造「肉寶王」調味，引發食品安全擔憂。

根據網上資料，「肉寶王」是以甲基環戊烯醇酮、乙基麥芽酚、丁醇等食品用合成香料為主要成份的複合添加劑，具有增香、去腥、改善肉製品風味的功效。一般會在中低檔餐館使用。

相關新聞：深圳16歲少年創業擺檔賣烤雞 日賣百隻營業額過萬全網羨慕

當事人小陳今日（22日）發片承認醃製過程中添加「肉寶王」，但這是正規廠家生產有許可證的合法調味料。

小陳表示，以後不會再用這些存在爭議的調料，目前已主動配合相關部門開展檢驗檢測，對醃雞生雞進行抽檢，預計結果會在一個星期左右出來，結果會貼在店鋪門口。

早前內地傳媒大幅報道在深圳的小陳14歲學師，16歲靠萬多元人民幣老本創業開烤雞檔。為了母親不用天未光起身做洗碗工，以及供妹妹上學，不斷努力工作。

在網上廣傳後，生意愈做愈大。每日售出近百隻荔枝木烤雞，營業額過萬。小陳的勵志故事不斷在網上廣傳發酵，其烤雞店生意亦火爆不斷。