優衣庫︱員工要偷拍可疑顧客放「公海」 哪些裝扮會被當賊辦？

速銷時裝店優衣庫（UNIQLO）的內地門店，被指有店長要員工偷拍可疑顧客，並設立拍攝KPI（關鍵積效指標），並將被列盜竊高危的消費者相片，發到員工群作互相警惕用。有現役或前員工證實公司的偷拍要求，並透露戴口罩、背雙肩包、推嬰兒車，均是重點拍攝目標。

顧客稱在不同分店被認出

綜合都市快報、九派新聞、新聞坊等內媒報道，內地網絡近日有不少網民反映，優衣庫內部有要求員工偷拍疑是盜竊高危的消費者，引起顧客不滿。

相關新聞：內地UNIQLO試身鏡藏「古惑」變靚啲？ 網民拆解3大要點

廣州消費者陳先生（化名）說，當他第一次進入優衣庫廣州的VT101店、中華廣場店、蘿崗萬達店和天匯廣場店的時候，都遇到了被各個門店員工「一眼認出」的情況，安保人士也表現出「很警覺」的樣子，總在與他相隔不遠處來回走動。

另一位消費者鞠女士（化名）告訴記者，她曾在深圳某店請店員幫處理過一條從其他門店購入但忘拆防盜扣的絲巾，再進入廣州一店舖後，就遇上了「走到哪保安跟到哪」的情況。

「11號」成可疑顧客暗號

報道指，有不同區域的優衣庫現職或前員工確認，該公司內部確有偷拍疑有盜竊風險的顧客的要求，該些員工表示，相關決定是由區域經理的層級下達，至於是否要偷拍，則視乎個別門店的失竊情況。



相關新聞：Uniqlo控告中國快時尚巨頭Shein 仿冒人氣斜揹袋

而被列為可疑人物的消費者，優衣庫員工偷拍後，除會在現場緊盯對方，防止貨物被偷外，也會把消費者照片發到動輒數百人的員工群，提醒其他門店要注意。

至於被列為「高危」目標的，除了行為可疑鬼鬼崇崇者外，還有戴口罩、背雙肩包、推嬰兒車、甚至在模特前多看幾眼，也會吸引員工偷拍。

上述員工還透露，優衣庫會將被列為「小偷及可疑人員」的消費者，用「11號」作暗號，在員工群或店內廣播，提醒其他員工要特別留意。

許多網民認為，進入優衣庫購物卻被當小偷，甚至被偷拍，覺得感覺很不良，甚至質疑優衣庫侵犯了顧客的私隱及肖像權。

相關媒體曾就偷拍顧客指示，向優衣庫查詢，但未獲回應。