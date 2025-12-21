中日惡化︱日媒民調：6成人指「台灣有事」論損經濟 57%不信言出無心

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，導致中日兩國關係急跌，至今未修復。有日本媒體民調顯示，6成受訪者認為高市言論對經濟有負面影響，其內閣支持度較上月跌2.4個百分點，但仍達67.5%支持度。



共同社在20日及21日，在日本進行全國性的電話調查，對於高市早苗早前在國會的「台灣有事」言論，包括「傾向於」在內，有59.9%受訪者認為中日關係惡化對日本經濟有負面影響。

另一方面，關於高市涉台國會答辯，57.0%的受訪者「不認為是出言不慎」，佔比高於「認為是出言不慎」的37.6%。

高市內閣的支持率是67.5%，比上月調查下降2.4個百分點，不支持率就有20.4%。

對於國民民主黨加入聯合執政，贊成為49.2%，反對為40.0%。