中日惡化︱日媒民調：6成人指「台灣有事」論損經濟 57%不信言出無心

即時中國
更新時間：22:00 2025-12-21 HKT
發佈時間：22:00 2025-12-21 HKT

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，導致中日兩國關係急跌，至今未修復。有日本媒體民調顯示，6成受訪者認為高市言論對經濟有負面影響，其內閣支持度較上月跌2.4個百分點，但仍達67.5%支持度。

相關新聞：中日關係惡化︱遊日中國客增幅銳減 整體外國客較去年增逾10%

共同社在20日及21日，在日本進行全國性的電話調查，對於高市早苗早前在國會的「台灣有事」言論，包括「傾向於」在內，有59.9%受訪者認為中日關係惡化對日本經濟有負面影響。

另一方面，關於高市涉台國會答辯，57.0%的受訪者「不認為是出言不慎」，佔比高於「認為是出言不慎」的37.6%。

高市內閣的支持率是67.5%，比上月調查下降2.4個百分點，不支持率就有20.4%。

對於國民民主黨加入聯合執政，贊成為49.2%，反對為40.0%。

 

